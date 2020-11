Als „einsame Wölfe“ stilisierte die NS-Presse die deutschen U-Boote – daran hatte auch Lothar-Günther Buchheim seinen Anteil. (Lothar-Günther Buchheim)

208 Tage verbrachte Willy Meyer auf U-509 der Deutschen Kriegsmarine. Dann schoss ein Trägerflugzeug des US-Carriers USS „Santee“ das Unterseeboot ab und Meyer starb mit nur 28 Jahren im Atlantik, südöstlich vor Madeira.

Das war 1943. Wolfgang Meyer, drei Jahre nach Willy Meyers Tod geboren, hat das Leben seines Onkels recherchiert und vier Bücher darüber veröffentlicht – stellvertretend für eine ganze Kriegsgeneration und ihre Angehörigen, wie der Familienforscher sagt. „Diese Dokumentation habe ich aus der Sicht des Nachkommen eines Soldaten der Deutschen Kriegsmarine geschrieben.“ Nachdem Meyers Arbeit weltweit auf Interesse gestoßen ist, erscheint Anfang Dezember seine neuste Veröffentlichung. Für diese hat er auch im Archiv des WESER-KURIER recherchiert. 17 Jahre nach dem tödlichen Abschuss von U-509 sollte die USS „Santee“ in einer Schrottpresse im Nachkriegsdeutschland ihre letzte Ruhe finden.

Mehr zum Thema Brief vom 1. Mai 1945 Eine Bilanz des Schreckens Der Krieg war noch nicht zu Ende, als der Kaufmann Friedrich Wilhelm Schütte seinen Kindern einen ... mehr »

Die Erforschung seiner Familie treibt den Unternehmensberater seit 15 Jahren um. Seine Ahnenliste umfasst mehr als 15.000 Namen; ausgedruckt hätte sein Stammbaum eine Breite von sieben Metern und eine Höhe von anderthalb Metern, sagt Meyer. „Ich kann unsere Familie bis 1100 zurückverfolgen.“ Das Leben von Willy Meyer ist ein Ergebnis aus dieser Recherche.

Willy Meyer wird 1915 in Kirchweyhe als ältester Sohn des Lokomotivheizers der Deutschen Reichsbahn Wilhelm Meyer und seiner Frau Hilkea geboren. „Der Willy hat immer viel fotografiert“, erzählt der Familienhistoriker. „Gott sei Dank hat er die Bilder immer zu Hause gelassen.“

Wolfgang Meyers Arbeit ist weit mehr als eine Sammlung an Familien-Anekdoten – er hat ein Stück U-Boot-Geschichte geborgen. Dafür recherchiert er in deutschen, britischen und amerikanischen Archiven, ersteigert Dokumente im Internet und spricht mit Angehörigen ehemaliger Besatzungsmitglieder. Meyer zitiert aus Wehrgesetzen, Kriegstagebüchern, Zeitungsartikeln und Schiffsregistern. Seine Verknüpfung von privaten und offiziellen Unterlagen schafft eine umfassende Dokumentation, die unter anderem in die Universitätsbibliothek der Bundeswehr aufgenommen worden ist.

Willy Meyer (Mitte) im Oktober 1939 auf der U-47. (Archiv Wolfgang Meyer)

Der Junge aus Weyhe

Nach sechsjähriger Arbeit veröffentlicht Meyer 2015 seine Trilogie. Er erzählt den Lebensweg seines Onkels nach, beschreibt, wie der Junge aus Weyhe nach seiner Friseurausbildung in Syke freiwillig in die Reichsmarine eintritt und auf dem Segelschulschiff „Gorch Fock“ zum Bootsmann ausgebildet wird.

Willy Meyer gehörte zu dem, was als Elitetruppe der Kriegsmarine bezeichnet wurde. Er war an Bord, als U-47 am 14. Oktober 1939 das britische Schlachtschiff HMS „Royal Oak“ in der Bucht von Scapa Flow versenkte. Nach ihrer Rückkehr wurde die Besatzung von Adolf Hitler in Berlin empfangen. „Jedes Mitglied hat anschließend eine Mappe mit einigen Originalaufnahmen bekommen, die Hitlers Leibfotograf Heinrich Hoffmann gemacht hatte“, sagt Meyer. „Von denen gibt es nur noch drei weltweit.“ Eine davon liegt in Wolfgang Meyers Safe. Genauso wie eine Mappe mit Texten, die Reichspropagandaminister Joseph Goebbels nach der Versenkung des britischen Kriegsschiffes veröffentlichte. „Schlimm, was da drin steht“, sagt Meyer.

Im letzten Band der Trilogie beschreibt Meyer die vier Feindfahrten von U-509, unter anderem anhand offizieller Kriegstagebücher, die zu jener Zeit als „Geheime Kommandosachen“ galten. Fotos und persönliche Gegenstände ließ Willy Meyer vor seiner letzten Tour zu Hause. 1943 starb der damals 28-Jährige vor der Küste Madeiras.

Unter dem Titel „10.357 gelebte Tage! 26.552 ungelebte Tage!“ publizierte Meyer 2016 weitere Fotos und Dokumente, die er nach Veröffentlichung der ersten drei Bücher unter anderem von Familienangehörigen der Besatzungen erhalten hatte. Das sei ein ungewöhnlicher Titel, sagt Meyer in der Einleitung des Buches, doch beschreibe treffend das Drama der U-Boot-Waffe der Deutschen Kriegsmarine. „Junge Männer wurden zum Ende des Zweiten Weltkriegs wissentlich verheizt. Sie hatten in den letzten Kriegsmonaten eine Lebenserwartung von nur einem Monat.“

Unveröffentlichte Bilder und Dokumente

Diesen Bildband hat Meyer in diesem Jahr als erweiterte Fassung neu aufgelegt – denn noch immer stößt der Forscher auf unveröffentlichte Bilder und Dokumente, die er teilen möchte. Dazu gehört auch ein Artikel des WESER-KURIER. „In 28 Tagen über den Atlantik mit Flugzeugträger am Haken“ schrieb diese Zeitung am Sonntag, 30. Mai 1960. Von Boston kommend traf die USS „Santee“ als Anhang des 3000-PS-Schleppers „Seefalke“ auf der Weser vor Bremerhaven ein, um anschließend im Nachkriegsdeutschland zu Schrott verarbeitet zu werden.

Mehr zum Thema Serie „Blick zurück“ Der sinnlose Tod zweier Jungsoldaten Die Freiheit und der Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg war zum Greifen nah, doch die jungen ... mehr »

„Ich will erreichen, dass solche Geschichten vom Militärischen wegkommen“, sagt Meyer. „Das sind alles Schicksale.“ Schicksale, die noch heute die Nachfahren der Soldaten des Zweiten Weltkriegs umtrieben und von denen Meyer Rückmeldung auf seine Forschung bekommen hat. „Angehörige und Familien gibt es auf beiden Seiten.“ Sowohl unter den Siegern als auch den Verlierern des Zweiten Weltkriegs. „Viele sind mir dankbar, dass ich diese Arbeit mache. Sie ist eine Art der Vergangenheitsbewältigung für Familien, die keine Unterlagen mehr haben.“ Sorge, dass seine Bücher von Neonazis verherrlicht werden könnten, hat Meyer nicht. „Ich bin sehr kritisch und halte mit meiner Meinung nicht hinterm Berg“, sagt der Familienforscher. „Aber natürlich bin ich kein Historiker, sondern Amateur.“

Weitere Informationen

Wolfgang Meyers Bücher erscheinen im Hamburger Verlag Tredition und sind im Internet sowie im Handel als gebundene Ausgabe, Taschenbuch und E-Book erhältlich. Die zweite erweiterte Auflage von „10.357 gelebte Tage! 26.552 ungelebte Tage! Das kurze Leben des Obersteuermanns Willy Meyer“ kommt Anfang Dezember auf den Markt.