Hand- und Fussfesseln trägt ein junger Mann aus Afghanistan, den Polizisten zur Abschiebung zum Flughafen bringen. (BORIS ROESSLER)

Herr Fasche, Abschiebungen sind für Ihre Kollegen physisch und psychisch sehr belastend. Wie könnte man die Arbeit erleichtern?

Lüder Fasche: Unsere Kollegen und Kolleginnen, die in solchen Fällen im Rahmen von Vollzugshilfeersuchen tätig werden, unterstützten eigentlich nur das zuständige Migrationsamt, beziehungsweise das Bundesamt für Migration. Von diesen Ämtern ist dann aber keiner als Ansprechpartner vor Ort, oftmals sind die zu diesen Zeiten noch gar nicht im Dienst. Nicht selten sind aber noch Detailfragen zu klären. Da wäre es wünschenswert, wenn jemand vom Auftraggeber vor Ort wäre. Auch müssten immer vom Migrationsamt gestellte Dolmetscher anwesend sein, denn nicht immer kommen die Eingesetzten mit Schulenglisch weiter.

Sehen Sie Defizite bei der Unterstützung durch den Dienstherren?

Die Polizeiausbildung sieht die Verhaftung von Straftätern vor, aber nicht zum Beispiel die Ingewahrsamnahme einer Familie mit Kindern. Wir von der Gewerkschaft der Polizei fordern eine ausreichende Ausbildung aller hierzu Eingesetzten. Damit ist es aber nicht getan. Bisweilen werden die Einsätze als so belastend empfunden, dass eine vernünftige Nachbereitung notwendig erscheint. Insgesamt kann man sagen, dass wir immer noch Defizite in der Einsatzvorbereitung, Einsatzdurchführung und Einsatznachbereitung feststellen.

Woran liegt das?

Dahinter steckt kein böser Wille. Die Ressourcenknappheit der Polizei Bremen verursacht all diese Defizite. Wenn es also zu Kritik an polizeilichen Abschiebepraktiken kommt, dann nicht selten genau aus dem politischen Lager, das die Zustände bei der Polizei mit zu verantworten hat. Speziell bei den durchgeführten Direktabschiebungen sind die Kolleginnen und Kollegen oftmals unberechenbaren Konfliktsituationen ausgesetzt, da sich insbesondere Abzuschiebende aus Kriegsgebieten in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden und sich auch unter Einsatz körperlicher Gewalt sowie der Nutzung von Waffen gegen die Abschiebung wehren. Nicht selten kommt es auch zu Suizidandrohungen und Selbstverletzungen. Wir haben es also ein weiteres Mal mit außerordentlich schwierigen wie auch gefährlichen Einsätzen zu tun. Honoriert wird das nicht.

​Für die „Personalbegleiter Luft“, also die Bundespolizisten, die bei den Rückflügen der Abgeschobene in ihre Herkunftsländer im Flieger dabei sind, hat die Gewerkschaft der Polizei spezielle Schulungen oder mehr Erholungszeit gefordert. Wären dies auch Ansatzpunkte für die Landespolizei?

Tatsächlich haben diese Einsätze auch Einfluss auf die Dienstzeiten der eingesetzten Kollegen. Das gilt natürlich für viele andere Einsätze auch. Hier wie dort fordern wir einen entsprechenden Freizeitausgleich und die gesetzlich vorgeschriebenen Erholungszeiten. Die hiesigen personellen Engpässe machen das unmöglich. Die Auszahlung von Überstunden ist ja ein Dauerproblem.

Bei der Bundespolizei ist der Einsatz bei Abschiebungen freiwillig. Bei der Landespolizei nicht. Es kann jeden aus der Bereitschaftspolizei treffen. Warum ist das so?

Wir halten hier ja keine Spezialkräfte vor, die eigens für diese Zwecke aus- und fortgebildet werden. Woher sollten wir die auch nehmen? Auch der Rückgriff auf Freiwillige, so wünschenswert das wäre, lässt die dünne Personaldecke in Bremen einfach nicht zu.

Zur Person

Lüder Fasche, 56, ist Hauptkommissar und seit 2018 Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Bremen.