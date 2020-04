Die Solidarität in Zeiten der Corona-Krise ist groß in Bremen. Mittlerweile gibt es mehrere Gabenzäune, die Obdachlosen in der Not helfen sollen. (Christina Kuhaupt)

Sie erreichen uns in Zeiten der Corona-Krise jeden Tag: beunruhigende Nachrichten, neue Fallzahlen, Meldungen von Toten, Verbote, Vorsichtsmaßnahmen, Statements von Politikern, die nun entscheiden müssen, wie es weitergeht. Als Nachrichtenportal halten wir unsere Leserinnen und Leser darüber in unserem Liveblog auf dem Laufenden. Trotzdem wollen wir nicht vergessen, dass zwischen all der Verunsicherung, der Angst, den schlechten Nachrichten weiterhin schöne, aufregende und erfreuliche Dinge passieren. Eine Auswahl:

Sie hatten sich viele Gedanken um eine offizielle Genehmigung gemacht, dann ging es plötzlich ganz schnell: Der sogenannte Gabenzaun auf dem Lucie-Flechtmann-Platz an der Westerstraße in der Neustadt wurde von engagierten Helfern aufgebaut. An den Metallstreben hängen seit einigen Tagen Tüten mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln, die für wohnungslose Menschen gedacht sind. Geben und Nehmen funktioniert auf Vertrauensbasis, Freiwillige bestücken den Zaun. Genauso läuft es seit einiger Zeit im Steintorviertel. Denn die Solidarität ist groß: Die Anzahl der Gabenzäune in Bremen steigt weiter.

Corona und Covid heißen die beiden Kamelbabys, die nun im Lilienthaler Mitmachzirkus Eldorado geboren wurden - und das ist kein makaberer Scherz, sondern hat einen ernst gemeinten Hintergrund.

Mehr zum Thema Nachwuchs bei Eldorado Zirkus freut sich über Kamelbabys Corona und Covid heißen die beiden Kamelbabys, die im Lilienthaler Mitmachzirkus Eldorado geboren ... mehr »

In der kommenden Woche sollen die ersten 50 Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern in Deutschland eintreffen. Weitere unbegleitete und kranke Kinder sollen folgen. Auch Bremen will einige von ihnen aufnehmen.

Mehr zum Thema Humanitäre Hilfe Bremen nimmt Flüchtlingskinder aus Griechenland auf In der kommenden Woche sollen laut Horst Seehofer die ersten 50 Kinder aus griechischen ... mehr »

Drittes Gleis zwischen Burg und Bremen-Hauptbahnhof kommt

Seit rund 25 Jahren fordern Politiker den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Burg und Walle. Nun haben die Planungen dafür begonnen, spätestens 2030 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Mehr zum Thema Zugverkehr im Bremer Norden Drittes Gleis zwischen Burg und Bremen-Hauptbahnhof kommt Seit rund 25 Jahren fordern Politiker den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Burg und Walle. Nun haben ... mehr »

Vier Medikamente gegen Covid-19 können seit Donnerstag in einer weltweiten Studie getestet werden – federführend für den deutschen Teil der Studie ist das Institut für Pharmakologie am Klinikum Bremen-Mitte und dessen Leiter Professor Bernd Mühlbauer.

Sein bestes Spiel? Sein schönstes Tor? Über so etwas denkt Claudio Pizarro nicht nach. Aber es gibt eine Partie in seiner langen Karriere, die würde er sehr gerne noch einmal spielen. Im Werder-Trikot. All das erzählt Pizarro im neuen Magazin. Brauchen Sie noch Lesestoff und Ablenkung über die Osterfeiertage? „Pizarro - Würdigung einer Legende“ finden Sie ab sofort im WK-Online-Shop, im Zeitschriftenregal und am Kiosk.