Der an ALS erkrankte Tobias Laatz im Krankenhaus mit seiner Frau Doris und der jüngsten Tochter Fabienne. Für dieses Bild wurde Christian Kosak nun ausgezeichnet. (Christian Kosak)

Vier Fotografen, die auch für den WESER-KURIER arbeiten, sind am Mittwochabend mit Bremer Fotopreis vom Bremer Ableger des Deutschen Journalisten-Verbands und der Sparkasse Bremen ausgezeichnet worden. Die Preise sind in den fünf Kategorien Kultur, Land und Leute, Wirtschaft, Regionales sowie Politik vergeben worden. Dazu kommt der Preis für das „Pressefoto des Jahres 2017/18“.

Die Auszeichnung für das Pressefoto des Jahres hat laut Jury WESER-KURIER-Fotograf Christian Kosak geschossen. „Dass ich den Preis bekommen habe, war sehr überraschend für mich“, sagt Kosak. Das Foto zeigt den an ALS erkrankten Tobias Laatz mit seiner Frau und seiner Tochter. Ein Jahr lang haben Kosak und der Reporter Christian Weth die Familie für eine Serie begleitet. „Im Laufe der Zeit war meine Kamera Teil des Alltags. Dadurch sind die Bilder besonders ausdrucksstark geworden“, sagt Kosak, der seit 20 Jahren für den WESER-KURIER tätig ist. Trotz seiner Erfahrung sei die Arbeit für ihn schwer gewesen, insbesondere am Anfang. „Das war emotionsmäßig nicht ohne. Das trifft dich wie eine geballte Faust“, erzählt der Nordbremer. Im vergangenen Jahr wurde bereits Christian Weth für die Serie mit dem Deutschen Lokaljournalistenpreis geehrt.

Mehr zum Thema Preis für WESER-KURIER-Redakteur Lokaljournalistenpreis geht nach Bremen WESER-KURIER-Redakteur Christian Weth wurde für seine Serie "Ein Leben" mit dem Deutschen ... mehr »

Eine Fach-Jury hatte aus gut 150 Arbeiten Preisträgerinnen und Preisträger für die fünf Kategorien ausgewählt. Das Pressefoto des Jahres wurde gesondert ausgezeichnet. Die Bedingung lautete, dass die Teilnehmer hauptberuflich im Bildjournalismus tätig sein müssen. Zudem sollten die eingesandten Arbeiten einen Bezug zu Bremen oder zu angrenzenden Landkreisen aufweisen. Insgesamt war ein Preisgeld von 3500 Euro ausgelobt worden.

In der Kategorie „Regionales“ konnte sich Jonas Kakó durchsetzen. Für eine Fotoreportage, die im Dezember 2018 in der REGIONALEN RUNDSCHAU erschienen ist, hat er einen Moment der großen Feuerwehrübung bei Edeka Food Service in Weyhe-Dreye festgehalten.

Ebenfalls für eine Fotoreportage, die im Juni 2017 im KURIER AM SONNTAG veröffentlicht wurde, hat der Fotograf Rafael Heygster den Weg des Mülls nachgezeichnet und hat dafür im Müllheizkraftwerk in Findorff fotografiert. Er wurde in der Kategorie „Wirtschaft“ ausgezeichnet.

Ebenfalls für den WESER-KURIER tätig ist der freiberufliche Fotograf Karsten Klama, der für das beste Bild im Bereich „Kultur“ prämiert wurde. Im Auftrag der Deutschen Presseagentur hatte er im Juli 2018 die drei Kunststudenten Katharina Dacreis, Jakob Weth und Lena Heins fotografiert, die sich in einer Video-Arbeit innerhalb der Kunsthallen-Ausstellung „What is Love? Von Amor bis Tinder“ die Frage gestellt haben, in welches Bild von uns wir uns verlieben.

Mehr zum Thema Neue Ausstellung in der Kunsthalle Bremen "What is Love" - Das große Anbandeln Nicht ohne meine Flirt-App: Die Kunsthalle Bremen wird ab Sonnabend zur Kuppelhalle, wenn die ... mehr »

Die beiden anderen ausgezeichneten Fotografen sind Jörg Oberheide in der Kategorie „Politik“ für ein Bild von Alfred Grosser, emeritierter Professor für Politikwissenschaft in Paris, der im Gespräch mit Alt-Bürgermeister Henning Scherf (SPD) ist. Im Bereich „Land und Leute“ gewann Jörg Sarbach, der auf seinem prämierten Foto das Brautpaar David Zacharias und Ines Orwaldi zeigt, das im Standesamt Bremen auf seine Trauung wartet.

In einer Ausstellung sind die Siegerfotos und alle weiterhin eingereichten Bilder ab Donnerstag, 5. Dezember, im Kundenzentrum der Sparkasse noch bis zum 28. Januar zu sehen. Die prämierten Fotografen wurden am Mittwochabend bei einer Verleihung im Finanzcentrum Am Brill gewürdigt, die von Heiko Staroßom, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen, eröffnet wurde.