Die Kitas in Bremen öffnen ab dem 15. Juni wieder für alle Kinder. (imago images / Westend61)

Aktuell scheint das Coronavirus die Nachrichten zu dominieren. Es gibt neue Fallzahlen, neue Warnungen, Demonstrationen gegen die Auflagen oder Verschwörungstheorien, die verunsichern. Schlechte Nachrichten sind immer laut. Sie beunruhigen. Doch in dieser Woche gab es auch viele gute Nachrichten. Es gibt Corona-Lockerungen, positive Bilanzen, Geldspenden und engagierte Menschen.

Wir haben Ihnen einige aktuelle Geschichten in diesem Artikel zusammengestellt. Haben Sie noch weitere gute Nachrichten gesehen? Dann schreiben Sie uns an onlineredaktion(at)weser-kurier.de.

Neuer Großauftrag für Airbus

Airbus erhält den Esa-Auftrag zum Bau des dritten Europäischen Servicemoduls für das Nasa-Raumschiff Orion. Europa ermöglicht damit die Landung auf dem Mond. Das Servicemodul wird bei Airbus in Bremen gebaut.

Eltern können aufatmen: Bremer Kitas öffnen Mitte Juni wieder

Weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen: Die Bildungsbehörde kündigt für Kitas einen eingeschränkten Regelbetrieb an. Start ist am 15. Juni. Bremen folgt damit anderen Bundesländern.

Werder punktet wieder

Na, wenn das kein Grund zur Freude ist. Nach einer langen Durststrecke punkten die Fußballer von Werder Bremen wieder. Erst siegten die Grün-Weißen gegen Freiburg. Dann erzielten die Bremer aus Leverkusen nach einem 2:2 (1:1) immerhin noch einen Zähler. Ob das ein Befreiungsschlag war, bleibt abzuwarten.

Werder-Frauen wieder erstklassig

Während die Männer noch ordentlich gegen den Abstieg kämpfen müssen, haben die Werder-Frauen allen Grund zum Jubeln. Dort lautete die positive Nachricht dieser Woche: „Aufstieg per DFB-Beschluss aus dem Bundestag“. Darüber hinaus sind schon zwei Erstliga-Spielerinnen unter Vertrag genommen worden.

Bremens Bürgermeister Bovenschulte zieht eine positive Corona-Bilanz

Am 29. Februar wurde in Bremen die erste Corona-Infektion festgestellt. Was ist bisher passiert, was muss noch passieren, was war richtig, was falsch? Darüber spricht Bürgermeister Andreas Bovenschulte im Interview.

Rund 15.000 Euro aus dem Bremer Loch gehen an ausgewählte Projekte

Am Montag wurde auf dem Bremer Marktplatz das sogenannte Bremer Loch geöffnet. Traditionell geht der gespendete Betrag an von der Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe ausgewählte Projekte.

Twitter versieht weiteren Trump-Tweet mit Warnhinweis

Auch diese Nachricht darf als positiv gewertet werden. Denn fehlerhafte Informationen sollten geprüft und im Zweifel als falsch gekennzeichnet werden. Natürlich lässt das der US-Präsident Donald Trump nicht auf sich sitzen und geht nach einem Faktencheck von Twitter auf offene Konfrontation mit sozialen Medien. Twitter gibt nicht klein bei und versieht einen weiteren Tweet des US-Präsidenten mit einem Warnhinweis. Demnach verstoße ein Tweet „gegen die Twitter-Regeln zur Gewaltverherrlichung. Twitter hat jedoch beschlossen, dass möglicherweise ein öffentliches Interesse daran besteht, diesen Tweet zugänglich zu lassen“.

Es geht voran an der Lesumbrücke

Mittlerweile ist klar, welche Teile der Lesumbrücke saniert werden müssen. Die Ausschreibungen sollen demnächst erfolgen. Gegen Ende des Jahres starten dann die Bauarbeiten.

Pensionierte Ärztin kümmert sich um Obdachlose in Bremen

Gabriele Steinbach ist 71, pensionierte Ärztin und gehört zur Risikogruppe. Eigentlich müsste sie sich schützen und zu Hause bleiben. Stattdessen fährt sie auch jetzt raus, um die zu schützen, die kein Zuhause haben.