Der Komet "Neowise" ist in den kommenden Nächten noch am Bremer Himmel zu sehen. (Thomas. H. Adick)

Die Bremer Innenstadt ist ein schwieriges Pflaster: Viele Geschäfte schließen entlang der Obernstraße und Neueröffnungen sind rar. Nun soll es aber neue Impulse geben - und ein mutiges Konzept. Außerdem können Bremerinnen, Bremer und Butenbremer in diesen Nächten ein ganz besonderes Spektakel am Himmel beobachten und auch in Bremerhaven brummt die Wirtschaft in einem Sektor ganz besonders. Unser Überblick.

So wenige Verkehrstote wie nie

Zunächst ein Blick über die Bremer Landesgrenzen hinaus. Homeoffice, Lockdown und Kontaktbeschränkungen: Wegen der Corona-Krise waren im März deutlich weniger Menschen im Straßenverkehr unterwegs. Das macht sich auch in der Unfallstatistik bemerkbar. Bei Unfällen kamen 158 Menschen ums Leben, im März 2019 waren es noch 234 Verkehrstote, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. „Noch nie seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 wurden in einem Monat weniger Menschen bei Verkehrsunfällen getötet als im März 2020“, hieß es. In der Regel sterben monatlich den Angaben einer Sprecherin zufolge mehr als 200 Verkehrsteilnehmer.

Komet über Bremen

Ein ganz besonderes Ereignis lässt sich in den kommenden Nächten noch am Himmel verfolgen: Der Komet „Neowise“ ist auch über Bremen und der Region mit bloßem Auge zu sehen. Noch einige Tage lang wird er abends und nachts zu sehen sein, bevor er wieder verschwindet. Alle 5000 bis 7000 Jahre kommt der Komet „Neowise“ der Erde so nah, dass er mit bloßem Auge zu sehen ist. „Am 23. Juli steht er der Erde am nächsten“, sagt die Wissenschaftlerin Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg.

Zehn Millionen Euro für die Bremer Innenstadt

Die Bremer Innenstadt hat seit Jahren mit Schließungen von Einzelhandelsgeschäften zu kämpfen. Aufgrund der Corona-Krise haben weitere Konzerne wie etwa Zara angekündigt, ihre Filiale an der Obernstraße zu schließen. Nun will der Senat mit zehn Millionen Euro neue Impulse in der Innenstadt setzen.

Gewinn bei Frosta fast verdreifacht

Gute Nachrichten gibt es für einen Hersteller von Tiefkühlkost aus Bremerhaven: Frosta hat im ersten Halbjahr davon profitiert, dass viele Menschen von daheim aus gearbeitet haben und daher auch verstärkt im Supermarkt zu Tiefkühlware gegriffen haben. Das geht aus den Halbjahreszahlen des Unternehmens hervor. So stieg der Umsatz um knapp acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 283 Millionen Euro. Dabei konnte Frosta den Jahresüberschuss auf knapp 14 Millionen Euro steigern und damit fast verdreifachen.

Baubeginn für Rad-Highway

Eine Schnellstraße nach skandinavischem Vorbild entsteht in Bremen: In Arbergen hat der Bau der Radpremiumroute von Mahndorf nach Bremen-Nord begonnen. Weitere Abschnitte im Stadtteil Hemelingen sollen noch in diesem Jahr folgen. Erklärtes Ziel der Radroute, die durchgängig als solche markiert sein soll, ist, die Distanz zu erhöhen, die Bremerinnen und Bremer mit dem Fahrrad zurücklegen. Dafür sollen komfortable bis zu vier Meter breite Wege sorgen, die eine Maximalgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde zulassen. Die Wartezeiten an Ampeln sollen so gering wie möglich gehalten werden. Große Piktogramme auf der Fahrbahn und Schilder weisen sich um eine Fahrradstraße handelt.