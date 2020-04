Die Bremer Firma Statex hat ein Gewebe entwickelt, dass Coronaviren abtötet. (Christina Kuhaupt)

Sie erreichen uns in Zeiten der Corona-Krise jeden Tag: beunruhigende Nachrichten, neue Fallzahlen, Meldungen von Toten, Verbote, Vorsichtsmaßnahmen, Statements von Politikern, die nun Entscheidungen fällen müssen, wie es weitergeht. Als Tageszeitung halten wir unsere Leserinnen und Leser darüber in unserem Liveblog auf dem Laufenden. Trotzdem wollen wir nicht vergessen, dass zwischen all der Verunsicherung, der Angst, den schlechten Nachrichten weiterhin schöne, aufregende und erfreuliche Dinge passieren. Eine kleine Auswahl:

Bremer Firma entwickelt Gewebe, das Coronaviren abtötet

Die Bremer Firma Statex hat ein Gewebe entwickelt, das Coronaviren innerhalb von Minuten abtötet. Eine Innovation, die aus der Krise entstanden ist.

Mehr zum Thema Innerhalb von Minuten Bremer Firma entwickelt Gewebe, das Coronaviren abtötet Die Bremer Firma Statex hat ein Gewebe entwickelt, das Coronaviren innerhalb von Minuten abtötet. ... mehr »

Grünes Licht für erste klinische Studie zu Corona-Impfstoff

Dutzende Forscher suchen nach einem Impfstoff gegen Sars-CoV-2, mit dem die Corona-Pandemie eingedämmt werden könnte. Einige Wirkstoffe werden bereits getestet. Nun ist auch ein deutsches Unternehmen dabei.

Bremerhaven will 2021 „Lütte Sail“ veranstalten

Nach der Absage der Sail 2020 will Bremerhaven nun daran arbeiten, im kommenden Jahr ein kleineres Windjammerfestival auf die Beine zu stellen.

Mehr zum Thema Nach Absage der Sail 2020 Bremerhaven will 2021 „Lütte Sail“ veranstalten Nach der Absage der Sail 2020 will Bremerhaven nun daran arbeiten, im kommenden Jahr ein kleineres ... mehr »

Wie das Theater Bremen durch die Corona-Krise kommen will

Am Theater ist man optimistisch, finanziell glimpflich durch die Krise zu kommen. 75 Prozent der Belegschaft sei bereits seit dem 20. März in Kurzarbeit. Davon waren zunächst 400, jetzt 350 Beschäftigte betroffen, darunter auch die fest angestellten Schauspieler. Da die Spielzeit bis zu ihrem Zwangsstopp „die erfolgreichste ist, seit ich hier bin“, so der Intendant, rechnet das Theater trotz nun fehlender Einnahmen nicht mit einem Minus.

Anleitung für eine Maske in Heimarbeit

Von Montag an gilt auch in Bremen die Maskenpflicht. Die gute Nachricht daran ist aber, dass das Nähen und Designen von Masken gar nicht so schwer ist. Und womöglich wird die sogenannte Alltagsmaske das Trendaccessoire 2020.

Mehr zum Thema Schnittmuster zum Download Anleitung für eine Maske in Heimarbeit Von Montag an gilt bundesweit die Maskenpflicht. Die Nachfrage nach Alltagsmasken ist entsprechend ... mehr »

Wir drucken weiter

Mit so einem großen Ansturm auf das Pizarro Magazin hatten wir nicht gerechnet. Deshalb wird nochmal nachgedruckt!