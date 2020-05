Sie erreichen uns in Zeiten der Corona-Krise jeden Tag: beunruhigende Nachrichten, neue Fallzahlen, Meldungen von Toten, Verbote, Vorsichtsmaßnahmen, Statements von Politikern, die nun Entscheidungen fällen müssen, wie es weitergeht. Als Nachrichtenportal halten wir unsere Leserinnen und Leser darüber in unserem Liveblog auf dem Laufenden. Trotzdem wollen wir nicht vergessen, dass zwischen all der Verunsicherung, der Angst, den schlechten Nachrichten weiterhin schöne, aufregende und erfreuliche Dinge passieren. Eine kleine Auswahl:

Hallensport ab Ende Mai wieder möglich - Freibäder öffnen im Juni

Das Land Bremen lockert seine Corona-Beschränkungen weiter. Sport soll sowohl in Hallen als auch in Fitnessstudios wieder möglich sein. Zudem öffnen Bäder ab Juni.

Trotz Corona gab es vielerorts gute Stimmung am Vatertag

Deutlich weniger Alkohol, keine Bollerwagentouren: Dieser Himmelfahrtstag war deutlich anders als sonst. Doch die meisten Menschen waren trotzdem gut drauf.

Italien will Einreisen ab dem 3. Juni wieder erlauben

Italien will die im Tourismus wichtige Sommersaison nicht an sich vorüberziehen lassen. Daher plant die Regierung nun neue Schritte zur Lockerung. Ab dem 3. Juni sollen Flughäfen wieder öffnen. Dann sollen auch inländische und internationale Reisen wieder erlaubt sein.

Kabinett beschließt freiwillige Lösung für Reisegutscheine

Wer wegen der Corona-Krise eine Pauschalreise nicht antreten kann, muss sich doch nicht mit einem Gutschein begnügen. Diese zuerst von der Bundesregierung geplante Lösung soll es nur noch als freiwillige Möglichkeit für Verbraucher geben. Auch eine Rückerstattung ist nun möglich.

Mit Briefen gegen die Corona-Isolation

Der Verein „Im Hørst daheim“ wollte eigentlich mit Veranstaltungen das Leben in Delmenhorst bereichern. Coronabedingt muss jedoch alles ausfallen. Dagegen soll nun mit Briefen angeschrieben werden.

Erste Flüge starten wieder von Bremen und Hannover aus

Nachdem die Flughäfen in Bremen und Hannover wegen Covid-19 einige Wochen still gestanden haben, dürfen jetzt wieder erste Kurzstreckenflieger, mit entsprechenden Auflagen, starten.