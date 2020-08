Lennard Kämna hat die 4. Etappe der Critérium du Dauphiné gewonnen. Nun werden ihm große Erfolge bei der 107. Tour de France vorhergesagt. (Vincent Kalut via www.imago-images.de)

Von Kamelreiten bis zur Tour de France - Die guten Nachrichten in dieser Woche sind vielfältig. Lesen Sie hier eine Auswahl an Positivem:

Volkshochschule Bremen stellt aktuelles Programm vor

Gute Nachrichten für alle, die sich weiterbilden wollen: Die Volkshochschule Bremen hat ihr aktuelles Programm für das Wintersemester veröffentlicht. Auf der Agenda stehen unter anderem eine Online-Corona-Sprechstunde sowie ein Schwerpunkt zur Klima-Krise.

Action-Urlaub vor der Haustür

Der Sommerurlaub fällt aus, weil das Ziel in einem Corona-Risikogebiet liegt? Das ist erst einmal ärgerlich, bietet aber die Chance, sich mal genauer vor der eigenen Haustür umzuschauen. Und wie sich zeigt, muss Urlaub in Niedersachsen alles andere als langweilig sein. Wie wäre es etwa mit Fallschirmspringen oder Kamel-Reiten? Wir haben ein paar Tipps, wie der Sommer Zuhause zum Ereignis wird.

Bremen verteilt Schultablets

Bis Ende des Jahres sollen für alle Schüler in Bremen 100.000 Tablets zum digitalen Lernen verfügbar sein. Die ersten Geräte wurden am Montag in einer Grundschule verteilt. Damit soll die technische Basis für den Präsenz- und den Distanzunterricht gebildet werden.

Naturpark wächst nach Bremen-Nord

Mehr Fläche für die Natur in Bremen: Die Mitglieder des Fördervereins Naturpark Teufelsmoor setzten sich dafür ein, dass das gleichnamige Gebiet zum Naturpark erklärt wird. Nach Beratungen mit dem Bremer Senat gibt es nun Pläne, sich dabei nicht ausschließlich auf das Teufelsmoor zu beschränken, sondern auch Flächen in Bremen-Nord in das Projekt mit aufzunehmen.

Lennard Kämna startet bei der Tour de France

Am Samstag startet das berühmteste Radrennen der Welt in der Bretagne: Bei der 107. Tour de France ist auch der Fischerhuder Lennard Kämna wieder dabei. Wie im Vorjahr startet der 23-Jährige beim wichtigsten Etappenrennen der Welt und hofft auf Erfolge. Ralph Denk, der Manager des Radsport-Profiteams Bora-Hansgrohe für das Kämna fährt, hält im Interview große Stücke auf den 23-Jährigen. Er traut ihm sogar einen Etappensieg zu.

Bremen im Kulturinteresse vorn

Einen Abend im Theater oder einen Nachmittag im Museum verbringen? Für viele Bremerinnen und Bremer ist das nicht abwegig. Schaut man auf den bundesweiten Durchschnitt, sind die Einwohner der Schlüsselstadt vorne mit dabei. Während 2018 in Deutschland jeder Einwohner 1,35 Mal ins Museum gegangen ist, liegt der Wert in Bremen bei 2,26. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts.