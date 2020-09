Das Kurzschnäuzige Seepferdchen, das ein Junge im Hafenbecken gefangen hatte, schwimmt jetzt im Nordsee Aquarium Borkum. (Nordseeheilbad Borkum GmbH /dpa)

Die schnelle Hilfe für Bremer Unternehmen in der Corona-Krise, der feierliche Baustart für einen Hindu-Tempel am Ellener Hof und eine lang erhoffte Rückkehr zum Normalbetrieb bei der Nordwestbahn sind nur einige der guten Nachrichten, die es in der vergangenen Woche zu berichten gab. Wir haben eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Landesprogramm „Lebendige Quartiere“ auf den Weg gebracht

Zwei Millionen Euro jährlich will der Senat in das Landesprogramm „Lebendige Quartiere“ investieren. Das Geld soll Stadtteilen und Wohnvierteln in Bremen und Bremerhaven mit besonderen sozialen Herausforderungen zu Gute kommen.

Mehr zum Thema Geld für sozial benachteiligte Stadtteile Zwei Millionen Euro für lebendige Quartiere Mit einem neuem Landesprogramm will der Senat Förderprojekte in den Stadtteilen besser vernetzen. ... mehr »

Regio-S-Bahn fährt wieder im Normalbetrieb

Nach mehr als einem Jahr wird die S-Bahn-Verbindung nach Bremen Nord seit dem 1. September wieder ohne Einschränkungen bedient. Längere Züge und eine höhere Taktung sollen vor allem am Wochenende für Entlastung sorgen.

Mehr zum Thema Zugverkehr im Bremer Norden Regio-S-Bahn zurück in der Spur Im vergangenen Jahr musste die Nordwestbahn den Fahrplan der RS 1 ausdünnen, weil ihr Personal ... mehr »

Neues Tatort-Team nimmt Arbeit auf

Seit Dienstag wird in Bremen wieder der Tatort gedreht. Wenn auch zunächst nur für die sechsteilige Mockumentary „How to Tatort“, eine fiktionale Dokumentation, in der die neuen Darsteller bei der Vorbereitung auf ihre Rollen begleitet werden. Schauplätze sind unter anderem eine Bremer Lagerhalle und das Polizeirevier.

Mehr zum Thema Mockumentary im November „Tatort“-Team dreht in Bremen Am 1. September steht das neue Ermittler-Team erstmals für den „Tatort“ in Bremen vor der Kamera. ... mehr »

Spatenstich für Hindu-Tempel

Die Bauarbeiten für den geplanten Hindu-Tempel auf dem Gelände des Quartiers „Stadtleben Ellener Hof“ sind mit dem symbolischen ersten Spatenstich und einer feierlichen Zeremonie gestartet. Der Hindu-Priester Prasad Agilandam musste allerdings zunächst böse Geister vertreiben.

Mehr zum Thema Zeremonie auf dem Ellener Hof Neuer Hindu-Tempel entsteht in Bremen Zeremonie zum Auftakt: Das hinduistische Gebetshaus mitten auf dem Gelände des Ellener Hofs soll in ... mehr »

Weitere Millionen für Bremer Unternehmen

3,5 Millionen Euro zusätzlich sollen mittelständische Unternehmen und Start-Ups in Bremen durch die Corona-Krise helfen. Sie werden in Form von Beteiligungen ausgegeben und nach einem schnellen Bewilligungsverfahren freigegeben werden.

Mehr zum Thema Neues Beteiligungskapital der BAB 3,5 Millionen Euro für Bremer Unternehmen Für mittelständische Unternehmen und Start-ups in Bremen gibt es weitere Hilfe in Zeiten von ... mehr »

Junge keschert seltenes Seepferdchen

Im Borkumer Hafenbecken hat ein Junge ein Kurzschnäuziges Seepfeerdchen gefangen und ins Nordsee Aquarium der Insel gebracht. Dort traf es bald darauf auf einen Artgenossen. Die Tiere galten lange Zeit als ausgestorben.