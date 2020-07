Die WHO ist zuversichtlich: Es könnte in absehbarer Zeit einen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus geben. (imago images/Christian Ohde)

Auch in dieser Woche gab es nicht nur Negatives zu berichten. Wir haben zum Freitag fünf gute Nachrichten zusammengestellt, die den Blick auf Bremen und die Welt positiver machen.

WHO-Chefforscherin hält breite Corona-Impfung Mitte 2021 für möglich

Hoffen auf die Erfolge der Forschung: Innerhalb kürzester Zeit starteten mehr als 150 Projekte, um Wirkstoffe zu prüfen, die die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus ermöglichen. Keine sieben Monate nach Ausbruch der Pandemie werden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits mehr als 20 potenzielle Impfstoffe an Menschen getestet. Einige wenige befinden sich sogar schon in oder kurz vor der entscheidenden Phase der Tests.

„Es wäre sehr viel Pech, sollten alle scheitern“, sagt etwa Soumya Swaminathan, Chefwissenschaftlerin der WHO, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Sie geht davon aus, dass Mitte 2021 ein Impfstoff in größerem Maßstab zur Verfügung stehen könnte.

Hier kann man Heidelbeeren pflücken

Sie sind rund, blau und super gesund: Heidelbeeren haben jetzt Saison. Und wer sichergehen will, frische Beeren zu bekommen, sollte am besten selbst ernten gehen. Wir haben für Sie Höfe in Bremen und umzu aufgelistet, auf denen Sie selbst pflücken können.

Werders Leichtathleten auf dem Weg zu Deutschen Meisterschaften

Gute Nachrichten gibt es auch aus dem Bereich Sport in dieser Woche: Werders Leichtathleten versuchen mit unterschiedlichem Erfolg, fit zu werden für die nationalen Titelkämpfe. Besonders vielversprechend sieht es derzeit bei zwei jungen Siebenkämpferinnen aus. Um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich für Meisterschaften qualifizieren zu können, hatte Werder auf Platz 11 ein Mehrkampf-Meeting angesetzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden jungen Mehrkämpferinnen Wiebke Oelgardt, bald 19, und Hannah Fricke, gerade erst 14, bei Deutschen Meisterschaften starten werden, ist nach ihren Ergebnissen von Platz 11 sehr hoch. Beide erreichten im Siebenkampf eine Punktzahl, die sie noch nie erreicht hatten.

Marktführer Mafi & Trepel kommt nach Bremerhaven

Auch in Bremerhaven gibt es Gutes zu berichten. Diese Woche im Bereich Wirtschaft: Auf dem ehemaligen Gelände der Carl-Schurz-Kaserne in Bremerhaven will das Maschinenbauunternehmen Mafi & Trepel 40 Millionen Euro investieren. 70 neue Jobs werden somit in der Stadt am Meer entstehen. Der entscheidende Faktor für die Ansiedlung an dem Standort sei der Überseehafen gewesen, so der Geschäftsführer Werner Berger.

Revival der Boule-Bahnen in Bremen-Nord

Ein Stückchen französische Lebensart wird in Bremen-Nord gepflegt: In einer Zeit, in der Gruppenangebote unter freiem Himmel mit Abstandsregeln gefragt sind, entdecken die Nordbremer Boule-Bahnen wieder für sich. Was es in Knoops Park schon gibt, soll auch im Vegesacker Stadtgarten entstehen: eine alte Boule-Bahn, neu hergerichtet, als Treffpunkt und Spielmöglichkeit.