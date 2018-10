Mit den Jugendmedientagen ist dieses Jahr einer der größten Kongresse für junge Medienmachende zu Gast in Bremen. Von Donnerstag, 4. Oktober, bis Sonntag, 7. Oktober, können sich junge Menschen auf dem Campus der Universität in Workshops journalistisches Handwerkszeug aneignen, eigene Videos drehen, mit Profis über die Zukunft des Journalismus und aktuelle Themen wie Pressefreiheit diskutieren und einander dabei kennenlernen. Organisiert werden die Jugendmedientage von der Jugendpresse Deutschland, dem Verband junger Medienmachender, der vom Schülerzeitungsredakteur bis zur jungen Volontärin in den Beruf begleitet. Eine Redaktion junger Journalisten aus Syrien und Deutschland begleitet den Kongress und gibt den Lesern des WESER-KURIER bis Montag Einblicke in Hintergründe, Workshops und Debatten.

