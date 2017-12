Brigitte Niggemann-Schipper mit ihren Kerzen: Das ist der schönste Stand des Weihnachtsmarktes. (Daniel Chatard)

Wie Restauranttester möglichst inkognito hat die fünfköpfige Jury vorige Woche die 77 Waren- und Kunsthanderwerkerstände des Bremer Weihnachtsmarktes in Augenschein genommen. Gesucht wurde der schönste Stand des Marktes. Am Mittwoch wurde das Ergebnis nun offiziell verkündet. Der Kerzenstand von Brigitte Niggemann-Schipper auf dem Liebfrauenkirchhof darf sich noch bis zum Ende des Marktes am Sonnabend mit der von Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) überreichten Urkunde schmücken und sich als Sieger präsentieren.

Jutta Schön in ihrem Verkaufsgeschäft für Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge - ihr Stand belegte den zweiten Platz. (Daniel Chatard)

Das gilt prinzipiell auch für Jutta Schön, die direkt hinter dem Roland mit ihren Räuchermännchen aus dem Erzgebirge den zweiten Platz belegte, sowie für Udo Bigeschke, der vor der Bürgerschaft seine Leuchtsterne und beleuchteten Häuser aus handgeschöpftem Papier anbietet und mit dem dritten Platz geehrt wurde.

Der Stand mit den Leuchthäusern und -sternen der "Sterne vom Himmel GmbH & Co. KG" belegte den dritten Platz. (Daniel Chatard)

„Das ist einer der schöneren Termine“, kommentierte Weber den kurzen Rundgang der Jury zu den drei Verkaufsständen, um Urkunden und Präsente mit Bremer Spezialitäten zu verteilen. So schön, dass auch die übrigen Jurymitglieder Marita Wessel-Niepel, beim Wirtschaftsenator für Marktangelenheiten zuständig, sowie Wirtschafts-Staatsrat Ekkehart Siering, Karsten Nowak von der Handelskammer Bremen und Frank Reimers von der Wirtschaftsförderung Bremen, den Marktleuten ihre Aufwartung machten.

Für die Prämierten war das durchaus überraschender Besuch. Denn neben der Präsentation und Gestaltung der Stände standen diesmal die Produkte selbst im Vordergrund, so dass die Anbieter klassicher Weihnachtsartikel in den Fokus rückten. Nicht kreative Neuheiten machten daher das Rennen, sondern so traditionelle Waren wir Kerzen, Räuchermännchen und Papiersterne. Zudem gehören die drei Geehrten zu Stammbeschickern des Bremer Weihnachtsmarktes, die zusammen über 100 Jahre dabei sind.