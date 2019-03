Beim ersten WK-Talk zur Bürgerschaftswahl hat sich alles um das Thema "Stadtentwicklung" gedreht. Auf dem Podium: Moderator Marc Hagedorn (v.l.), Björn Tschöpe (SPD), Robert Bücking (Grüne), Heiko Strohmann (CDU), Claudia Bernhard (Linke) und Thore Schäck (FDP). (Christina Kuhaupt)

Der WESER-KURIER veranstaltet vor der Bürgerschaftswahl thematische Talks in verschiedenen Stadtteilen. Los geht es jeweils um 11 Uhr, der Einlass beginnt um 10 Uhr. Rechtzeitiges Erscheinen ist ratsam, da freie Platzwahl gilt. Bei Überfüllung kann der Einlass nicht garantiert werden. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Am Sonntag, 31. März, dreht sich im Karton, Am Deich 86, alles um die Themen "Arbeit und Soziales". Auf dem Podium diskutieren darüber Arbeitssenator Martin Günthner (SPD), Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), Sigrid Grönert (CDU), Birgit Bergmann (FDP) und Miriam Strunge (Linke). Ingo Schierenbeck von der Arbeitnehmerkammer unterstützt die Debatte, die Moderation übernehmen die WESER-KURIER-Redakteure Lisa-Maria Röhling und Florian Schwiegershausen.

Eine Woche später, am Sonntag, 7. April, geht es in einer Generaldebatte im Bürgerhaus Hemelingen, Godehardstraße 4, darum, wohin sich Politik entwickelt. Es diskutieren: Maike Schaefer (Grüne), Andreas Bovenschulte (SPD), Kristina Vogt (Linke), Lencke Steiner (FDP), Jens Eckhoff (CDU) sowie Frank Magnitz (AFD). Als externer Experte unterstützt Andreas Klee vom Institut für Politikwissenschaften an der Uni Bremen die beiden Moderatoren Marcel Auermann, stellvertretender Chefredakteur des WESER-KURIER, und Maren Beneke, stellvertretende Ressortleiterin des Lokal-Ressorts, beim Talken.

Am Sonntag, 14. April, steht die Gondel in Schwachhausen, Schwachhauser Heerstraße 207, im Zeichen des Themas Innere Sicherheit. Auf dem Podium sitzen dann Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), Björn Fecker (Grüne), Thomas vom Bruch (CDU), Nelson Janßen (Linke) und Peter Zenner (FDP). Lüder Fasche von der Gewerkschaft der Polizei ist als externer Experte zu der Diskussion eingeladen, die von den Redakteuren Nina Willborn und Ralf Michel geleitet wird.

Die Themen "Verkehr und Umwelt" sind Fokus des WK-Talks am Sonntag, 28. April, im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus, Kirchheide 49, in Vegesack. Dort debattieren neben Klaus Schäfer vom Lehrstuhl Städtebau und Entwerfen an der Hochschule Bremen als externer Experte Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne), Heiko Strohmann (CDU), Heike Sprehe (SPD), Klaus-Rainer Rupp (Linke) sowie Magnus Buhlert (FDP). Moderiert wird die Veranstaltung von DIE-NORDDEUTSCHE-Chef Michael Brandt und WESER-KURIER-Redakteur Pascal Faltermann.

Der letzte Thementalk wird am Sonntag, 5. Mai, im Hotel-Restaurant Zum Werdersee, Holzdamm 104, in Arsten veranstaltet. Dabei geht es um die Themen "Bildung und Wissenschaft". Die Fragen werden gestellt von DIE-NORDDEUTSCHE-Chef Michael Brandt und WESER-KURIER-Redakteurin Lisa-Maria Röhling. Neben Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) und Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) diskutieren Matthias Güldner (Grüne), Hauke Hilz (FDP), Kristina Vogt (Linke) und Thomas Röwekamp (CDU). Aus der Praxis an einer Schule erzählt als externe Expertin Rebecca Schwenzer, die Jahrgangsleiterin Stufe 7 an der Oberschule Ronzelenstraße.

Am Sonntag, 12. Mai, gibt es in der Bremischen Bürgerschaft, Am Markt 20, einen Spitzenkandidaten-Talk mit Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und seinem Kontrahenten von der CDU, Carsten Meyer-Heder. Aufgrund der jetzt schon hohen Nachfrage bildet dieser WK-Talk, der von Marcel Auermann, stellvertretender Chefredakteur des WESER-KURIER, und Maren Beneke, stellvertretende Ressortleiterin des Lokal-Ressorts, moderiert wird, eine Ausnahme. Die Tickets werden vorab vergeben, der Eintritt bleibt selbstverständlich frei. Über die Vorgehensweise bei der Ticketvergabe informieren wir zeitnah.

