Weihnachten wirft seine Schatten voraus, weniger als 40 Tage es noch bis zum Fest. Der große Bremer Weihnachtsmarkt in der Innenstadt startet am Montag, 25. Dezember, ebenso wie der Schlachtezauber. Doch wie sieht es in Ihrer Region aus?

Auf der Karte zeigen wir eine Auswahl der Märkte in Bremen und der Region, dazu gibt es noch weitere kleinere Veranstaltungen. Einige finden an einzelnen Tagen oder am Wochenende statt.

Sollte die Karte nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.