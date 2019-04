Sicherheit auf der Bürgerweide

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Das sollten Besucher der Bremer Osterwiese beachten

Lena Beneke

Die Osterwiese in Bremen startet am Freitag, 12. April. Auf der Bürgerweide geht es dann hoch her. Doch nicht alles ist erlaubt: Glasflaschen und Hunde beispielsweise dürfen nicht mit aufs Gelände.