Leila Rezaei und Alireza Hosseini haben ihr Abitur in Bremen gemacht, jetzt ziehen sie in eine Wohngemeinschaft. (Frank Thomas Koch)

Viele junge Bremerinnen und Bremer entscheiden sich dafür, nach der Schulzeit ein halbes oder ein komplettes Jahr im Ausland zu verbringen. Die Möglichkeiten, woanders zur Schule zu gehen oder dort zu arbeiten, wohin es später vielleicht einmal in Urlaub gehen könnte, wohin Firmen ihre Angestellten schicken, das lockt sie. Es erweitert den eigenen Horizont, ermöglicht Abstecher in bislang unbekannte Bereiche des Lebens. Doch was die beiden Neubremer Alireza Hosseini und Leila Rezaei von der Welt gesehen haben, bevor sie nun am Schulzentrum Walle ihr Abitur machten, reicht ihnen für eine Weile. Vielleicht für ein ganzes Leben, wie sie sagen.

Der junge Mann aus Afghanistan kam 2015 nach Deutschland und schließlich nach Bremen. Der heute 21-Jährige wusste kaum etwas über das Land in Europa, in dem er nun seit fünf Jahren lebt. Ein Land, das Flüchtlinge aufnimmt. Das reichte Hosseini damals. So konnte der Waisenjunge hier Fuß fassen. Er hat sich angestrengt und zeigt, dass er etwas erreichen möchte. „Ich will studieren“, nennt der Schulabgänger sein nächstes Ziel. Dafür ist das Abitur jetzt die Voraussetzung geschaffen. Sein Notendurchschnitt: 1,4. „Das ist der beste Durchschnitt in meinem Profil“, sagt Hosseini stolz. Außerdem hat ihn die Deutsche Physikalische Gesellschaft gerade mit einer Mitgliedsurkunde geehrt.

Eine weitere Tür öffnet sich für ihn mit dem dualen Studium, das er im Herbst an der Universität Bremen beginnt. Sein Studienfach: Informatik. Dual bedeutet: Es gibt bereits eine Firma, die den angehenden Informatiker für sich arbeiten lassen möchte. Dort wird der junge Mann den praktischen Teil des Studiums gestalten und sich von Tag zu Tag, von Semester zu Semester, weiterbilden. Am Ende steht dann wieder ein Abschluss und damit der Start in einen weiteren Lebensabschnitt. „Ich schaue immer nach vorn“, sagt Hosseini.

Der 21-Jährige spricht ausgezeichnet Deutsch. Wie seine Mitschülerin, Leila Rezaei, hat er Sprachkurse besucht. Nur ein wenig Englisch konnte er, bevor er nach Deutschland kam. „Ich habe gute Hilfe bekommen“, sagt Hosseini. Zwei Bremer kümmern sich als Mentoren um ihn. Ein pensionierter Lehrer sei vor allem an seiner Seite gewesen, wenn es um schulische Fragen ging; und er sei es noch. Der junge Mann kann darauf bauen, dass er Fragen stellen darf und die Mentoren ihn zu Ämtern begleiten. Die Unterstützung reicht aber längst darüber hinaus: Es gibt gemeinsame Mahlzeiten, viele Gespräche, Fahrradtouren und praktische Hilfen. „Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam Weihnachten gefeiert“, sagt der 21-Jährige.

Eine enge Verbindung ist auf diese Weise entstanden, die beide Seiten als große Bereicherung erleben. Die Unterstützer bringen ihre Erfahrungen ein und genießen den Kontakt zu den jungen Menschen. Und diese wachsen weiter in ihr immer noch neues Leben hinein, sie können sich ausprobieren und an Familie teilhaben. Auch Rezaei mag ihr Leben in Bremen. Über die Vergangenheit spricht sie nicht gern. Die Flucht über Iran, wo sie bis zur achten Klasse eine von anderen afghanischen Flüchtlingen geführte Schule besuchen konnte, war schlimm, sagt sie.

Als Minderjährige kam sie nach Bremen. Ihr Wille, voranzukommen und alle Chancen zu nutzen, die sich bieten, drückt sich in jedem Satz der jungen Frau aus. Gern spricht sie über Mitschüler, Lehrer und Tutoren an der Schule in Walle. „Sie haben mir sehr geholfen“, sagt die Abiturientin. „Ich habe so viele nette Bremer kennengelernt.“ Flüchtlinge in anderen deutschen Städten hätten ihr auch anderes berichtet. „Aber ich habe es gut getroffen“, betont sie.

Die junge Frau hat weiterhin sehr engen Kontakt zu ihrer Bremer Familie, zu dem Ehepaar Annette und Reinard Homeyer, zu deren erwachsenen Kindern, die Leila als Geschwister wahrnimmt – vor allem aber zu ihrer Pflegemutter. „Der Kontakt war zunächst gar nicht auf Dauer angelegt“, erzählt die junge Frau. Zur Übergangspflege habe sie dort unterkommen sollen, doch die Familie habe ihr ein richtiges Zuhause gegeben. „Ich bin dort sehr gern.“ Vor einer Woche hat sie gemeinsam mit Hosseini einen weiteren Schritt nach vorn gewagt, die beiden Abiturienten sind in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Sie wollen das WG-Leben ausprobieren – wie für viele andere Bremer in ihrem Alter.