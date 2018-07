Mit Mesut Özils Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft ist eine Debatte um Rassismus entflammt. (Christian Charisius/dpa)

Alexander Jakubiak:

Alexander Jakubiak ist in Bremen geboren und aufgewachsen, sein polnischer Nachname stammt von seiner Mutter, sein Vater ist Deutscher. Momentan macht der 21-Jährige eine Ausbildung zum Fitnesskaufmann. Vor allem in dem Fitnessstudio, in dem er arbeitet, wird er häufig mit Rassismus konfrontiert. "Da fällt bei Auseinandersetzungen schon mal das Wort Kanake."

Alexander Jakubiak. (fr)

Diese und andere Erfahrungen, die Jakubiak gemacht hat, zeigen seiner Meinung nach, dass Deutschland ein massives Rassismusproblem hat. "Das wird auch nicht besser. Oft werde ich bei Streitereien als scheiß Pole bezeichnet, obwohl ich mich überhaupt nicht polnisch fühle. Ich bin in jeder Hinsicht deutsch."

Er spreche nicht einmal Polnisch. Nur der Nachname deute darauf hin, dass er einen Migrationshintergrund habe. Die Debatte um Mesut Özil sei deshalb eine wichtige, da so noch einmal deutlich werde, dass es in Deutschland ein Problem gebe. "Da muss etwas kommen von der Politik", sagt Alexander Jakubiak.

Adin Keco:

Adin Keco ist gebürtiger Bosnier. Doch bereits innerhalb seines ersten Lebensjahres zog er nach Deutschland. Seine komplette Kindheit verbrachte er dann in Bremen. Mit acht Jahren fing Kecoan, Fußball bei Tus Komet Arsten zu spielen – der Verein, bei dem er heutzutage seine eigene Mannschaft trainiert. In der Schule gehörte der 20-Jährige lange zu den Klassenbesten.

Adin Keco. (fr)

"Das wurde damals, wegen meines Migrationshintergrundes, immer besonders hervorgehoben, obwohl ich genau die gleiche Bildung bekam wie alle anderen aus meiner Klasse auch", sagt er. Nachdem Adin Keco2016 sein Abitur absolvierte, fing er im vergangenen Oktober an, Biologie und Chemie auf Lehramt an der Universität Bremen zu studieren. Rassismus begegne ihm im Alltag selten.

Eine prägnante Erfahrung machte er, als 2015 viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen. "Viele Leute haben sich in der Straßenbahn extra nicht zu mir gesetzt, oder sich umgesetzt, als ich auf sie zu kam. Das war schon komisch", berichtet Adin Keco. Allgemein bekomme er im Alltag komische Blicke zugeworfen, doch daran habe sich der angehende Lehrer bereits gewöhnt. Auf die Frage, ob er sich deutsch fühle, gerät er ins Stocken. "Das ist eine schwierige Frage. Ich bin deutsch, ich bin hier aufgewachsen, aber ich fühle mich bosnisch."

Carlos Martinez Sweeney:

Rassismus ist ein starkes Wort, sagt Carlos Martinez Sweeney. Der 26-Jährige verwendet es nur ungern. Trotzdem wisse er genau, was Fußballprofi Mesut Özil mit seiner Stellungnahme ausdrücken wollte. Martinez Sweeney ist in Neuseeland geboren, den Großteil seiner Kindheit verbrachte er allerdings in Spanien. Erst vor einigen Jahren zog er nach Deutschland, um am Wall seine eigene Tapas-Bar Muchos Más zu eröffnen.

Carlos Martinez Sweeney. (Christina Kuhaupt)

Es habe durchaus schon Situationen gegeben, in denen der Restaurantbesitzer stärker auf seine neuseeländischen Wurzeln, als auf seine spanischen hingewiesen habe. Der Grund dafür: Es gebe Länder, die in der Gesellschaft mit speziellen Eigenschaften und Werten besetzt seien. "Neuseeland hält jeder für ein Traumland", sagt der 26-Jährige. Spanien würden zwar ebenfalls viele mit Urlaub verbinden, aber auch mit hoher Arbeitslosigkeit oder einer geringeren Effizienz, wenn es um den Einsatz bei der Arbeit gehe.

Auch wenn er selbst von schlimmen Anfeindungen bisher verschont geblieben sei, Martinez Sweeney kennt Geschichten von Anfeindungen von seinen Mitarbeitern, die von überall aus der Welt stammen und in ihrem Privatleben häufiger mit ihrer Herkunft konfrontiert würden. Dass durch die Kritik von Özil nun eine grundsätzliche Debatte über Rassismus entbrannt ist, halte er für wichtig. "Es ist zwar traurig, dass darauf erst ein Fußballer hinweisen muss, aber dafür wird das Thema nun breit diskutiert", sagt Martinez Sweeney. Ihn stört vor allem, dass viele Geflüchtete, auch in seinem Umfeld, aufgrund von Vorurteilen keine Jobs finden. Diese Sorgen würden jedoch nur selten in der Öffentlichkeit diskutiert.

Catalina Napkhanich:

Catalina Napaknich wurde 1999 in Delmenhorst geboren, ihr Vater stammt aus Thailand. In Delmenhorst ging sie zur Schule, besuchte Tanzklassen und entdeckte ihre Liebe zur Kunst. Ein ganz normales Leben in Deutschland, könnte man meinen. Trotzdem haken Leute regelmäßig nach, wenn sie sie nach ihrer Herkunft fragen.

Catalina Napaknich. (fr)

Nach dem Motto: "Nein, aber wo kommst du denn wirklich her?" Die meisten würden, laut Napkhanich dabei nicht merken, dass diese Nachfrage viele Menschen, mit sichtlichen Migrationshintergrund, kränken könnte. "Ich komme aus Deutschland, das hier ist meine Heimat", sagt Catalina, die lieber Cati genannt werden möchte. Doch diese Szene spiele sich fast immer ab, wenn sie neue Menschen kennenlerne.

Dabei seien ihre thailändischen Wurzeln der Teil von ihr, mit dem sie sich am wenigsten identifizieren würde, erst einmal wäre sie dort gewesen. Catis Vater hat ihr die typischen dunklen Haare und Augen vererbt, offenbar der Grund, weshalb viele Menschen davon ausgehen, dass Deutschland nicht ihr Geburtsland ist. "Natürlich nerven diese Nachfragen, doch richtige Anfeindungen habe ich zum Glück noch nicht erleben müssen", berichtet die 19-Jährige, die davon träumt, einmal Architektin zu werden.

Mohammad Ayman Altahle:

Mohammad Ayman Altahle ist in Syrien geboren und aufgewachsen. Bevor er nach Deutschland flüchten musste, begann er Jura zu studieren. 2015 kam der 22-Jährige in München an. "Dort begegnete mir Rassismus mehr, als jetzt in Bremen. Seitdem ich hier bin, ist es weniger geworden." Noch immer werde er jedoch komisch angeschaut und bekomme Sprüche bezüglich seiner Herkunft zu hören.

Mohammad Ayman Altahle. (fr)

Seitdem Mohammad in Bremen lebt, macht er Musik mit Freunden. Der Rap helfe ihm, gehört zu werden. Auf diesem Weg kämpfe er auch gegen Rassismus. In seinen Texten beschreibt er auch sein Glück, jetzt in Deutschland zu leben. Insgesamt findet Mohammad, dass Deutschland nach wie vor ein Problem mit Rassismus hat. Ihm fiel es zum Beispiel sehr schwer, eine Wohnung in Bremen zu finden.

Nachdem er lange in einer Wohngemeinschaft lebte, wollte der 22- Jährige endlich eine eigene Wohnung beziehen, doch die meisten Vermieter lehnten ihn von vorne hinein ab. "Viele haben mir noch nicht einmal die Chance gegeben, die Wohnung zu besichtigen, weil ich aus Syrien komme. Das war frustrierend." Obwohl Mohammad noch immer keine Wohnung gefunden hat, blickt er optimistisch in die Zukunft. Momentan lerne er viel, um bald sein Jura-Studium wieder aufnehmen zu können.

Turan Gülec:

Wer in der Innenstadt Appetit auf einen Döner bekommt, landet vielleicht bei „Kismet“ in der Papenstraße und trifft dort auf Turan Gülec. Geboren wurde Gülec vor 47 Jahren in Iskenderun, das liegt in der südlichen Türkei, die Grenze zu Syrien ist nicht weit weg. Als Kleinkind kam er nach Bremen, die Familie lebte erst im Steintor, dann in Schwachhausen. „Da gab es nie Probleme. Ich bin in einer Multikulti-Atmosphäre aufgewachsen“, sagt der Geschäftsmann.

Turan Gülec. (Nina Willborn)

„Ich habe aber zuletzt neun Jahre in Oberneuland gewohnt. Da haben mich manche nicht gegrüßt, und ich hatte das Gefühl, es liegt daran, dass ich Türke bin. Grundsätzlich würde ich sagen, dass 90 Prozent der Deutschen keine Vorurteile gegenüber Ausländern haben. Und es gibt zehn Prozent, die alles kaputt machen. Aber ich kenne auch Ausländer, die Vorurteile gegenüber Deutschen haben.“

Seine Familie und er identifizieren sich mit Bremen und Deutschland. Das hat sich gerade wieder bei der Fußball-WM gezeigt. „Als Deutschland ausgeschieden ist, waren wir traurig“, sagt Gülec, der übrigens Mesut Özil persönlich kennt. Als Özil noch bei Werder kickte, schaute er ab und an in einer der „Kismet“-Filialen der Familie im Viertel vorbei. Über Özil sagt Gülec: „Ich finde, dass sich ein Fußballer aus der Politik heraushalten sollte.“

Ayhan Yücel:

Ayhan Yücel ist in Bremen geboren. Hier hat er sein Fach-Abitur gemacht, anschließend ein berufsbegleitendes Studium absolviert. Heute zeichnet der gelernte Speditionskaufmann in einem amerikanischen Konzern für den Vertrieb im norddeutschen Bereich verantwortlich. „Ich liebe Bremen und Bremen ist meine Heimat“, sagt der 31-Jährige. Und es ist ihm wichtig, das zu sagen.

Ayhan Yücel. (fr)

Trotzdem kennt er das Gefühl, als Deutsch-Türke "immer irgendwie in einer Erklärungspflicht" zu sein. Als Kind, wenn er mal Türkisch gesprochen hatte. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, als er plötzlich ständig erklären musste, ob und wie muslimisch er denn wohl sei. Und jetzt auch noch Erdogan. "Ich bin Deutscher und habe mit der Türkei nichts zu tun. Aber sage ich was Gutes über die Türkei, heißt es gleich, ich bin ein Regierungsanhänger. Und sage ich, dass ich stolz darauf bin, einen zweiten Heimatstaat zu haben, wird das sofort als gegen Deutschland gerichtet ausgelegt ... Was soll das? Das nervt!"

Offener Rassismus sei ihm in Bremen nie entgegengeschlagen, sagt Yücel. Aber er vernehme in den vergangenen Jahren sehr stark etwas, was er eine "legitimierte Art von Rassismus" nennt. "Was in meiner Teenagerzeit niemals ausgesprochen worden wäre, weil es sofort als rechtsradikal gegolten hätte, kommt heute als Rechtspopulismus daher."