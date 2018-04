David Geduldig, stellvertretender Leiter des Amtes für Versorgung und Integration Bremen. (Karsten Klama)

David Geduldig: Ich begrüße das Urteil, denn es bringt für unsere tägliche Arbeit weitere Klarheit – insbesondere für die Frage, was genau unter „notwendiger“ Arbeitsassistenz zu verstehen ist. Bisher gab es da primär die Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte – und die war nicht einheitlich. Deshalb freut es mich, dass das Bundesverwaltungsgericht als höchste Instanz nun eine einheitliche Leitlinie vorgegeben hat.

Das, was das Bundesverwaltungsgericht ausgeführt hat, nehmen wir auf jeden Fall mit, wenn wir künftig prüfen, ob es einen anderen, barriereärmeren Arbeitsplatz gibt, der aber nicht dem Wunsch- und Wahlrecht der Assistenznehmer entspricht. Das hatten wir zwar auch bisher im Blick. Aber das Bundesverwaltungsgericht hat nun noch einmal betont, dass der Bezugspunkt die von dem schwerbehinderten Mitarbeiter konkret ausgeübte oder erstrebte Tätigkeit ist. Unsere Aufgabe ist es deshalb, alles dafür zu tun, dass der schwerbehinderte Arbeitnehmer die Anforderungen an seinem Arbeitsplatz bewältigen kann – sei es durch technische Hilfsmittel, bessere Organisation der Arbeitsabläufe oder die Hilfe einer Assistenzkraft.

Die Zahl liegt nach wie vor bei etwa 40 im Land Bremen.

Nein.

Wir haben uns natürlich lange an der Rechtsprechung des OVG Bremen orientiert, denn sie ist für uns als Landesbehörde verbindlich. Allerdings haben wir die BIH-Empfehlungen, die wir bei unseren Entscheidungen heranziehen, vor dem Hintergrund der öffentlichen Debatte in Bremen grundsätzlich und kritisch überprüft. Ergebnis dieses Prozesses war unter anderem, die Frage nach dem Ermessen genauso zu beantworten wie es das Bundesverwaltungsgericht jetzt getan hat.

Aus meiner Sicht nicht. Denn bei dieser Vorgabe geht es um eine Präzisierung dessen, was im Einzelnen unter „notwendiger“ Arbeitsassistenz zu verstehen ist. Notwendig im Sinne des Gesetzes ist nur das, was die spezifischen Beeinträchtigungen des schwerbehinderten Arbeitnehmers ausgleicht. Zum Beispiel Handreichungen wie die Vorlage von Aktenordnern oder anderen schriftlichen Unterlagen, wenn eine Einschränkung in der Bewegungsfähigkeit von Armen und Händen besteht. Eine Assistenzkraft soll dagegen nicht inhaltlich zuarbeiten und ist auch nicht dazu da, dass der schwerbehinderte Arbeitnehmer bestimmte Aufgaben an sie delegiert. Diese Grenze zu ziehen ist in manchen Fällen ziemlich kompliziert.

So ist dieser Passus nicht gemeint, und so wenden wir ihn auch nicht an. Wenn die für den jeweiligen Arbeitsplatz notwendigen Assistenzleistungen von uns mit dem Arbeitgeber und dem schwerbehinderten Mitarbeiter ermittelt worden sind, steht der Umfang des Hilfebedarfs fest. Dann besteht für uns als Verwaltung auch kein Ermessen mehr. Diese 50-Prozent-Vorgabe ist kein Ausschlusskriterium, sondern soll verdeutlichen, dass es um untergeordnete Hilfstätigkeiten geht, die auch weniger als die Hälfte der Arbeitszeit ausmachen.

Die Rücklage beträgt aktuell rund 5,5 Millionen Euro. Wir haben auch bisher schon darauf geachtet, die notwendigen Mittel für unsere Pflichtaufgaben einzuplanen. Das jetzige Urteil enthält nichts, was nach derzeitiger Einschätzung zu einer spürbaren Kostensteigerung im Bereich der Arbeitsassistenzen führen würde. Deshalb ergibt sich daraus kein aktueller Handlungsbedarf.

Zur Person

David Geduldig

(41) ist Jurist und arbeitet seit 2006 in unterschiedlichen Positionen im Amt für Versorgung und Integration Bremen (AVIB). Seit Ende 2013 ist er dessen ­stellvertretender Leiter.