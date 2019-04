Die beiden Vai-Vai-Mitarbeiter Thorsten Stefani und Samira Jozani präsentieren einen Teil der Speisen. (Frank Thomas Koch)

Ein riesiger offener Raum, den die Tische ganz automatisch unterteilen. Rundherum Panoramafenster, die einen freien Blick zur Weser, zum Horizont und zur Überseestadt auf der einen und in die Innenstadt und zum Dom auf der anderen Seite bieten. Ein bisschen abgewohnter Fabrikcharme mit Wildlederdrehstühlen und einer offenen Küche wie in einer Kantine – das Vai Vai vereint sehr viele unterschiedliche Stile. Wo besser als direkt am Wasser und dem Tor zur neuen, avantgardistischen Überseestadt könnte dieses Restaurant seine Heimat haben?

Sicher ist dieses Lokal schick, und will das auch sein. Schick wird aber oft mit Schickimicki oder „Je schicker, desto unfreundlicher“ oder „Schöne Fassade und nichts dahinter“ gleichgesetzt. Doch hier ist auch viel dahinter. Das machte uns schon unsere Kellnerin des Abends deutlich. Svea schrieb sie auf das Kärtchen, das sie auf unseren Tisch legte, damit wir ihren Namen nicht mehr vergaßen. Nur: Wer könnte bei ihrer freundlichen und zuvorkommenden Art je ihren Namen vergessen? Es war einfach herrlich, wie liebevoll sie sich um uns kümmerte. Nie aufdringlich, nie zu viel, immer fand sie die richtige Dosis.

Mit ihrer frischen Art fragte Svea also auch gleich, ob sie nicht die beiden Vorspeisen in die Mitte stellen solle, damit wir von allem naschen können. Prima Idee! Auf dem Tisch stand ein Kuhmilch-Mozzarella (11 Euro), den wir schon mit einer cremigeren und um einiges flüssigeren Sahnefüllung erlebt hatten. Dazu reichte der Koch laut Karte einen bunten Tomatensalat, der allerdings nicht mehr war als halbierte Cocktailtomaten. Und das Focaccia, das laut Karte eigentlich geröstet sein sollte, war nur wenig kross und der Geschmack etwas fad. Um einige Längen besser geriet das frische Thunfischtatar mit Avocadohaube (15 Euro). Als einen besonderen Gag empfanden wir die dazu gereichten Gurken-Basilikumspaghetti, über die wir jedoch die Salz- und Pfeffermühle kreiseln ließen.

Ein grandioses Beerenaroma

Das Vai Vai mischt eine italienische Küche mit Steakspezialitäten. Wir entschieden uns bei der Hauptspeise für Fleisch. Das Zischen und Brutzeln aus der offenen Küche mit Grill animierte uns dazu. Die Entscheidung bereuten wir nicht. Das 300 Gramm schwere Rib Eye (30 Euro) meiner Begleitung war ein exakt medium gebratener Leckerbissen. Dazu standen einige Beilagen und Soßen zur Auswahl. Mein Gegenüber entschied sich für die kross frittierten Süßkartoffelpommes und die Chimichurri-Soße. Den Dip aus Zwiebeln, Petersilie, Thymian und Knoblauch fanden wir etwas lahm, zumal eine ähnliche Soße bereits um das Fleisch geträufelt war.

Mein 250 Gramm schweres Rumpsteak (25 Euro) besaß einen leckeren Fettrand, der als idealer Geschmacksträger fungierte. Die von mir gewählte Crema di Tartufo (Trüffelcreme) machte aus diesem Stück Fleisch etwas ganz Besonderes. Dabei geriet mein Patate Strapazzate (Stampfkartoffeln mit brauner Butter) zur Nebensache. Doch, Fleisch können sie im Vai Vai! Das wollen wir an dieser Stelle festhalten.

Ideal passte zu unseren Hauptspeisen der apulische Primitivo Imprint of Mark Shannon. Es war ein dickflüssiges, kräftiges, rotes Tröpfchen mit einem grandiosen Beerenaroma, das aber mit 7,30 Euro für 0,2 Liter zu Buche schlug.

Den Nachtisch genossen wir wie unsere Vorspeise. Alles kam in die Mitte des Tisches. Den Apfel-Vanille-Crumble mit Mascarponecreme (7 Euro) interpretierte der Koch ganz neu. Es handelte sich nicht um eine Art Kuchen, warm serviert. Sondern um eine Quarkspeise, die aber nicht minder lecker war. Die Kugel Salty-Caramel-Eis passte ideal zum Arrangement. Als zweites Dessert servierte uns Svea ein Tiramisu Classico (7 Euro), das der Koch zwar mit einer luftigen Sahneschicht versah, aber den Löffelbiskuit zu wenig oder gar nicht in Espresso tauchte. Mir fehlte auch die Amaretto- oder Marsalanote. Die dazu gelegte Kugel Mokkaeis schmeckte cremig und erhielt durch die Keksstücke einen schönen Knusper.

Vai Vai, Am Weser-Terminal 10, 28217 Bremen, Telefon: 0421 51797633, Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend ab 17 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr, Küche von Sonntag bis Donnerstag bis 22 Uhr und Freitag bis Sonnabend bis 23 Uhr, teilweise barrierefrei, Internet: www.vaivai.de