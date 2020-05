Offshore-Windräder wachsen in die Höhe und werden immer leistungsfähiger. (INGO WAGNERDPA)

Wer gegen Offshore-Windparks war, hatte in den Anfangsjahren ein gutes Argument: Denn für den Strom gab es eine feste Einspeisevergütung je Kilowattstunde, die über dem Marktpreis lag. Und Verbraucher mussten deshalb pro Kilowattstunde eine Ökostrom-Umlage zahlen. Dieses Fördermodell wurde vor zwei Jahren durch ein Ausschreibungsmodell abgelöst – mit überraschenden Ergebnissen: So hatten bei der ersten Ausschreibung Projekte den Zuschlag bekommen, die gar keine öffentliche Förderung mehr benötigen.

Mehr zum Thema Siemens-Gamesa lässt in Cuxhaven bauen Neue Offshore-Anlage lässt Mitbewerber hinter sich Siemens Gamesa bringt neue Mega-Turbine auf den Markt. Die Offshore-Windmühlen haben eine Leistung ... mehr »

Die Betreiber hatten dabei auf die Zukunft gewettet. Denn mit den damals zur Verfügung stehenden Anlagen wäre die Null-Förderung-Kalkulation nie aufgegangen. Klar war, dass die Parks erst in den Jahren nach 2021 realisiert werden. Was fehlte, waren Windkraftanlagen mit einfach mehr Leistung.

Die kommen nun in den nächsten Jahren. Das Vertrauen der Betreiber in die Industrie wurde belohnt. Daran sollte sich Politik einmal orientieren: Denn statt diese junge Industrie geradlinig zu unterstützen, hat sie der Branche mit ihrem Zickzack-Kurs in der Vergangenheit immer wieder geschadet.