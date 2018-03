Frank Jablonski unterrichtet in seiner Freizeit Gymnasiasten in Physik. Seiner Meinung nach ist der Schulunterricht unzureichend und mit dieser Meinung steht er nicht alleine da. (Christina Kuhaupt)

Zwei Väter bieten sonnabends Lehrstunden in Physik, freiwillig nehmen rund zwei Drittel eines Leistungskurses teil. Diese Form der Abi-Vorbereitung ist ungewöhnlich, der Anlass ist es nicht. Nicht nur die Distanz zwischen Regierenden und Regierten allgemein scheint sich zu vergrößern, auch das Verhältnis zwischen bremischen Bildungseinrichtungen und Eltern hat in den vergangenen Jahren gelitten. Dazu haben beide Seiten beigetragen: Eltern mit überzogenen Ansprüchen oder mangelndem Engagement, die Bildungspolitik durch chronische Mangelausstattung bei enormem Reformeifer.

„Als Gott die Hölle schuf, reservierte er sieben Achtel für Elternabende. Eltern können verdammt anstrengend sein“, resümiert „Die Welt“ – zumal, wenn sie ihr Kind „als Projekt“ verstehen. Während in der Vergangenheit meist eine Art unerschütterliches Urvertrauen gegenüber staatlichen Bildungseinrichtungen herrschte, hat sich durch Unterrichtsausfälle und miserable Ergebnisse bei Leistungsvergleichen bei manchen Eltern Skepsis breitgemacht. Das kann man als eine Form von Emanzipation verstehen, die gelegentlich jedoch in Respektlosigkeit umzuschlagen droht. Dass Erziehungsberechtigte Bildungsberechtigten mit dem Anwalt drohen oder ihn gleich zur Sprechstunde mitbringen, wenn sie Unterrichtsmethoden oder die verteilten Noten ablehnen, ist ein Phänomen dieser Zeit. Der Fachkräftemangel, der Studenten an die Tafel treibt, wird das Verhältnis nicht entspannen.

"Erziehungsberechtigte sind in die Gestaltung des Unterrichts einzubeziehen."

Eltern streichen Klassenräume, nähen Vorhänge, lassen ihren Kindern Nachhilfe angedeihen und/oder bringen ihnen selbst bei, was in der Schule – aus welchen Gründen auch immer – zu kurz zu kommen scheint. Schätzungen zufolge wird laut der Hans-Böckler-Stiftung jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro für Nachhilfe ausgegeben. Eltern begleiten Ausflüge und Klassenfahrten oder helfen beim Schulfest. „Eine aufgeklärter und selbstbewusster gewordene Elternschaft trifft auf Pädagogen, die deren Potenzial gerne nutzen, die aber sehr schnell beleidigt reagieren, wenn eben diese Eltern auch das Recht für sich reklamieren, ihr Kind dort zu unterstützen, wo es Unterstützung braucht“, so die „Welt“. Dabei legt das bremische Schulgesetz fest: „Erziehung und Bildung in der Schule berücksichtigen die Verantwortung der Erziehungsberechtigten für die Erziehung ihrer Kinder. Die Erziehungsberechtigten sind daher so weit wie möglich in die Gestaltung des Unterrichts (...) einzubeziehen.“

Über Erziehungsberechtigte, die die Verantwortung der Schule überlassen, schweigt sich das Gesetz aus. Schulen müssen mit Kindern klarkommen, die quasi an der Tür des Klassenraums abgegeben werden, einerlei, wie weit die Erziehung gediehen ist. Wer sein Kind zu Hause ohne elektronische Dauerbespaßung nicht bändigen kann, erwartet offenbar, dass das pädagogischen Profis mühelos gelingt. Die müssen allerdings durchschnittlich 23 weiteren Mädchen und Jungen das kleine Einmaleins der schulischen Bildung beibiegen. Lehrer müssen Unterricht organisieren, der Kinder von Eltern erreicht, die sich gar nicht kümmern, sowie Sprösslinge, deren Mütter und Väter sich um alles kümmern, von unterschiedlichen intellektuellen Fähigkeiten oder gar Deutschkenntnissen ganz zu schweigen. Das ist viel verlangt, wahrscheinlich zu viel.

Eltern füllen ihre Vorbildfunktion oftmals nicht aus

Auch zivilisatorische Veränderungen erzwingen andere Erziehungs- und Bildungsmethoden. Nicht alle ABC-Schützen können mit der Hand schreiben, auf einem Bein stehen oder Schleifen binden, stellte die Bildungsforscherin Stephanie Müller schon vor einigen Jahren laut dpa fest. Als Gründe nannte sie zu wenig Bewegung, fehlende Anlässe für den Erwerb von Fingerfertigkeiten, den Gebrauch von Smartphones und Tablet-Computern: „Wenn ich nur marschieren gelernt habe, werde ich nicht Salsa tanzen können.“ Obendrein füllten Eltern ihre Vorbildfunktion oft nicht mehr aus. Also muss es die Schule richten, irgendwie, ihr bleibt nichts anderes übrig.

Der sogenannte Gemeinwohlbezug erlegt dem Staat auf, für ein leistungsfähiges Bildungssystem zu sorgen. Er hat sich eine monopolartige Stellung verschafft. Das ist Verpflichtung und Versprechen zugleich. Es mag hier wie da ernsthafte Gründe geben, dennoch ist es bedauerlich, wenn sich Lehrer und Eltern beharken statt sich in Bildungsfragen zu ergänzen. Adressat ihrer Forderungen müssen andere sein: die Schulaufsicht, die die Verantwortung für die Qualität bremischer Schulen trägt, das Bildungsressort, letztlich aber Senat und Bürgerschaft.