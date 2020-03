Hygiene ist jetzt das A und O, auch und vor allem in Seniorenheimen. (Jonas Güttler/dpa)

Werner Voss geht noch raus, seine übliche Runde: Fürs Heim die Post wegbringen, zur Bank, zu Edeka und in die Apotheke. Der 92-Jährige nimmt den Rollator und erledigt während seiner Tour auch die Bestellungen von Mitbewohnern. Eine Art Bringdienst, das bereitet ihm Freude, so kann er sich nützlich machen. Sorgen macht er sich in diesen Zeiten schon, aber weniger um sich: „Ich bin und bleibe ein Optimist, was kann mir schon noch passieren.“

Voss lebt seit zehn Jahren in der Stiftungsresidenz Ichon-Park in Oberneuland. Das Haus gehört zur Bremer Heimstiftung. Es unterliegt wie alle anderen stationären Einrichtungen den Bestimmungen des Gesundheitsamts. Das heißt: Keine Besucher, die Heime sind geschlossen. „Wenn Sie wieder kommen dürfen, halte ich Kaffee, Cognac und Zigarren bereit“, schreibt Voss in einer Mail aus seinem Appartement. Er hat einen Balkon, kann sich also auch so frische Luft verschaffen. Es geht ihm gut, alles okay.

Die Bremer Heimstiftung hat 30 Standorte mit 3000 Bewohnern und 2500 Mitarbeitern. Einen Corona-Fall gab es noch nicht, er wird aber kommen, schon in den nächsten Tagen, da ist sich die Stiftung sicher. „Das ist tatsächlich die Ruhe vor dem Sturm, wie Gesundheitsminister Jens Spahn immer sagt“, erklärt Alexander Künzel, Seniorvorstand des Unternehmens. Die eigentliche Bewährungsprobe stehe noch bevor, und sie werde für die Risikogruppe der Alten über Monate anhalten.

Die Heimstiftung sieht Künzel gewappnet: „Wir haben Reserven.“ Weil die Tagespflege an den verschiedenen Standorten dicht gemacht werden musste, seien die Mitarbeiter für andere Aufgaben frei geworden. Die Belegschaften hätten außerdem Erfahrung im Umgang mit Infektionen und den Quarantänen, die sich daraus ergeben, wenn die Grippe grassiert oder das Norovirus ausbricht. Solche hygienischen Vorkehrungen seien die Basis.

„Die Kür wird sein, den Bewohnern ihre Lebensfreude zu bewahren, wenn sie nicht besucht werden dürfen und mit ihren Angehörigen nur telefonieren oder skypen können“, sagt Künzel. Für das soziale Leben in den Heimen müssten neue Alltagsroutinen gefunden werden. „Da gibt es keine einfachen Antworten, wir lernen jeden Tag neu und fahren auf Sicht.“ Dass jemand wie Werner Voss weiterhin das Heim verlässt und seinen Geschäften nachgeht, findet Künzel in Ordnung. „Raus an die frische Luft, warum nicht?“ Das stärke das Immunsystem. Wie alle anderen Menschen, müsse Voss dabei aber die Vorsichtsmaßregeln beachten.

Die ersten Toten

Als vor einer Woche in Bremen der erste Todesfall im Zusammenhang mit der Erkrankung Covid-19 gemeldet wurde, handelte es sich um einen Mann aus einer Pflegeeinrichtung. Der 76-Jährige hatte nach Mitteilung der Gesundheitsbehörde bereits mehrere Vorerkrankungen, er war in dem Heim auf einer eigens eingerichteten Corona-Station isoliert worden. In der Einrichtung gibt es dem Vernehmen nach mittlerweile mehrere Infizierte.

In noch ganz anderem Ausmaß hat die Ausbreitung des Coronavirus jetzt ein Altenheim im Landkreis Oldenburg erreicht. In der Seniorenresidenz Atrium am Wall in Wildeshausen sind von den 51 Bewohnern 23 positiv getestet worden, wie am Sonntag bekannt wurde. Erwischt hat es auch einen Teil der Mitarbeiter, 17 von ihnen haben sich infiziert. Ein 89-jähriger Delmenhorster, der am Freitag im Krankenhaus verstorben ist und bei dem Corona festgestellt wurde, war vorher zur Kurzzeitpflege in der Einrichtung. Am Monat starb ein weiterer 89-Jähriger aus dem Heim.

Wie in Bremen und in den Häusern der Heimstiftung, gibt es auch in der Wildeshauser Seniorenresidenz ein Besuchsverbot. „Wir waren eines der ersten Häuser in Deutschland, die für Besucher geschlossen haben“, erklärt Thomas Münch, Geschäftsführer des Heimes. Außerdem seien Maßnahmen ergriffen worden, die weit über die vorgegebenen Hygieneregeln hinaus gereicht hätten. Die Bewohner sind jetzt nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts in Kohorten aufgeteilt worden.

„Bewohner mit positivem Covid-19-Ergebnis bleiben in ihren Zimmern und werden dort komplett versorgt“, berichtet Münch. Die Betreuung würden solche Mitarbeiter übernehmen, die ebenfalls mit Corona infiziert sind, wegen ihres stabilen Gesundheitszustands aber noch arbeiten können und dafür ihre häusliche Quarantäne unterbrechen dürfen. Die Bewohner ohne Befund bleiben laut Münch für die nächsten 14 Tage auch auf ihren Zimmern. Sie werden von Beschäftigen versorgt, bei denen das Virus nicht festgestellt wurde.