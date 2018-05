Ruine Geschäftshaus Harms am Wall: Der Abriss beginnt in Kürze. Das Baugerüst ist bereits demontiert. (Christian Walter)

Noch immer steht die Brandruine unverändert am Wall. Einen Bauzaun, eine Absperrung und eine kleine Bude für die Arbeiter sind vor Harms am Wall aufgestellt. Doch von Abrissbaggern oder einem Kran ist noch nichts zu sehen. So reibt sich der ein oder andere Passant, der an den Überresten des ehemaligen Textilkaufhauses vorbei kommt, verwundert die Augen: In der Woche nach Ostern sollte es doch los gehen mit dem Abriss. Um über den Stand der Abrissarbeiten informiert zu werden, hat nun Bremens Baustaatsrat Jens Deutschendorf den Eigentümer Marco Bremermann zum Gespräch in die Behörde gebeten.

So soll das neue Gebäude am Wall aussehen. Die Gestaltung der Fassade ist Ergebnis eines Wettbewerbs. (Illustration: Müller & Bremermann)

Dabei kam heraus, dass noch einiges an vorbereitenden Arbeiten zu erledigen ist und die beiden Nachbargebäude rechts und links nicht so einfach abgerissen werden können. Dies muss nun "per Hand" gemacht werden, wie Behördensprecher Jens Tittmann auf Nachfrage des WESER-KURIER erklärte. Die Nachbar- und das Hauptgebäude müssten zudem statisch abgesichert werden, damit Bauarbeiter rein und raus können.

Nicht nur Fußgänger, die an den von Ruß bedeckten alten Häuser vorbei kommen, hatten also ein Bedürfnis nach Informationen. Auch Staatsrat Deutschendorf wollte sich von Marco Bremermann, Geschäftsführer von Müller & Bremermann, auf Stand bringen lassen. „Wir hatten ein gutes und konstruktives Gespräch“, sagt Deutschendorf nun. Denn der Bauherr geht weiterhin davon aus, dass der ursprüngliche Zeitplan eingehalten wird.

Zeitplan soll eingehalten werden

Für die erste Phase sollte die Straße Am Wall zwischen Herdentor und Bischofsnadel für etwa zwei Monate bis Ende Mai voll gesperrt werden. Danach soll die Straße bis Oktober wieder einseitig befahrbar sein. Das sei auch weiterhin der Plan. Deutschendorf sei froh, dass es an der Baustelle vorangehe. „Es wird Zeit, dass die Ruine durch einen schönen Neubau ersetzt wird“, so Deutschendorf.

Nach dem zwischenzeitlichen Stopp des Abrisses durch einen Widerspruch der Basler-Versicherungen (wir berichteten) sollten eigentlich möglichst zeitnah die Abrissbagger anrücken. Für den großen Abrisskran muss allerdings vor den Brandruinen die Straße vorbereitet werden, heißt es aus der Baubehörde. Dafür müssten Fahrbahn und Gehweg teilweise verstärkt sowie Kabel verlegt werden.