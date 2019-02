Drei Teilnehmerinnen des Bremer Samba-Karnevals im vergangenen Jahr. 2019 steht die Veranstaltung unter den Motto "Laune der Natur". (Michael Galian)

Warnstreik im Stahlwerk



Bei Arcelor-Mittal in Bremen wird zwischen 9 und 12 Uhr die Arbeit niedergelegt. Mit dem Warnstreik wollen die Beschäftigten Bewegung in die Tarifverhandlungen für die 72 000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie bringen. Eine Kundgebung soll es gegen 10 Uhr geben.

Programm für Samba-Karneval

Der Samba-Karneval wird in diesem Jahr unter dem Motto „Laune der Natur“ veranstaltet. Erste Einblicke in das Programm gibt es am Dienstag.

Gesetz zur Schuldenbremse

Der Senat legt einen Gesetzentwurf vor, in dem festgehalten ist, wie Bremen die in Grundgesetz und Landesverfassung verankerte Schuldenbremse umsetzen will. Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) erläutert die Eckpunkte.

Kopf des Tages: Katarina Barley

Seit 2018 steht die deutsch-britische Juristin Katarina Barley an der Spitze des Bundesjustizministeriums. Zuvor leitete sie das Bundesfamilienministerium und führte kommissarisch das Ministerium für Arbeit und Soziales. Bei der Europawahl im Mai ist die SPD-Politikerin Spitzenkandidatin ihrer Partei. An diesem Dienstag nimmt Barley am Digitalisierungs-Kolloquium im Bremer Rathaus teil.

Tipp des Tages: Tiefsinn und Irrsinn von Matthias Machwerk

Matthias Machwerk gastiert auf dem Theaterschiff mit seinem Best-of-Programm „Frauen sind schärfer – als Mann glaubt“. Der Kabarettist präsentiert nach über zehn Jahren erfolgreicher Humorarbeit seine besten Texte. Von Comedy bis Kabarett, von Tiefsinn bis Irrsinn, von Männern, Frauen und anderen Mutationen, von Autos, Dixiklos und anderen Stinkern. Matthias Machwerk wurde in Prenzlau geboren und lebt heute in Dresden.

Nach einem Studium der Politischen Wissenschaften arbeitete er zunächst als Autor unter anderem für den Kinderkanal KIKA. Seit 2005 ist er professioneller Solo-Kabarettist und hat mehrere Programme auf die deutschen Bühnen gebracht, unter anderem „Mach dich frei – Wir müssen reden“. Donnerstag, 14. Februar, um 20 Uhr auf dem Theaterschiff Bremen, Tiefer 104/Anleger 4