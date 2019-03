Der CDU-Kreisverband Bremen-Stadt hält am Abend im Theater am Leibnizplatz den Kreisparteitag ab, zu dem sich der ehemalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach angekündigt hat. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Kreisparteitag mit Bosbach

Der CDU-Kreisverband Bremen-Stadt hält am Abend im Theater am Leibnizplatz den Kreisparteitag ab, zu dem sich der ehemalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach angekündigt hat.

Details zur „Jazzahead“

Vom 13. bis 28. April geht in Bremen die „Jazzahead“ über die Bühne. Partnerland des Kultur-Musikfestivals ist in diesem Jahr Norwegen. Weitere Details gibt der Veranstalter an diesem Dienstag bekannt.

Cartoons auf der Weinflasche

Der WESER-KURIER-Cartoonist Til Mette hat für eine Weinmarke die Etiketten gestaltet, die er am Abend vorstellt.

Kopf des Tages

Schon während ihres Philosophie-Studiums in Leipzig sammelte Clara Schmieder erste Erfahrungen am Theater und beim Film. 2017 entschloss sie sich dann, Interviews mit Zeitzeugen der 68er-Studentenbewegung zu machen – daraus entwickelte sich Clara Schmieders erstes Filmprojekt. In „Die unsichtbaren Akteurinnen“ stehen Frauen im Fokus, die in den 60er-Jahren in der Studentenbewegung aktiv waren. Die junge Filmemacherin treibt in ihrem Film die Frage um, warum diese aus der 68er-Geschichtsschreibung verschwunden sind. Clara Schmieder, die mittlerweile an der Filmuniversität Babelsberg studiert, stellt ihren Film am Dienstag um 18.30 Uhr im City 46 vor.

Tipp des Tages

Bei der Bremer Buchpremiere stellt die Bremer Autorin Monika Bannas ihr Buch „Der Stadtschnüffler. Aus dem Leben eines Hundes“ vor. In ihrem Buch beschreibt Monika Bannas das Bremer Ostertor aus Sicht von Pudel Carlo. Der Hund und sein Frauchen, vom Pudel nur Hilfssheriff genannt, berichten von Gesprächen, die sie auf Spaziergängen durchs Viertel aufgeschnappt haben. Im Buch spielen Viertel-Kneipen, das Lagerhaus, Werder-Fans und die Sielwall-Kreuzung eine Rolle. Aber es wird auch etwas über den WESER-KURIER erzählt, bei dem Monika Bannas viele Jahre Mitarbeiterin war. Für den WESER-KURIER hat sie so manche Anekdote in der Rubrik „Tach auch“ geschrieben, wobei nicht selten ein Hund die Hauptrolle spielte: Dienstag, 12. März, um 19 Uhr in der Buchhandlung Leuwer, Am Wall 171