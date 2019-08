Beim Sommerempfang der Arbeitnehmerkammer in der Alten Tabakfabrik in Woltmershausen gastiert Dietmar Bartsch als Redner. (Paul Zinken/dpa)

Sitzung der Bürgerschaft

Ab 14 Uhr trifft sich die Bremische Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft) zu ihrer dritten Sitzung. Neben der aktuellen Stunde steht auch die Überarbeitung des Verkehrskonzept für den Freimarkt auf der Tagesordnung.

Suche nach der Identität

„Ich bin nicht Du“ heißt es ab 10.30 Uhr im Theater-Brauhaus. Das Tanzstück von Antje Pfundtner beschäftigt sich mit Fragen nach der eigenen Identität.

Betrugsprozess geht weiter

Der Betrugsprozess gegen vier Männer, die sich insgesamt 14 Mal erfolgreich als Polizisten ausgegeben haben sollen, wird am Landgericht fortgesetzt.

Kopf des Tages

Gerecht, demokratisch, friedlich, so eine Gesellschaft erhofft sich der Linken-Politiker Dietmar Bartsch. 1998 zog er erstmals mit der PDS in den Bundestag ein, seit 2015 ist der in Stralsund geborene Wirtschaftswissenschaftler Teil der Fraktionsspitze der Linken im Bundestag. Beim Sommerempfang der Arbeitnehmerkammer in der Alten Tabakfabrik in Woltmershausen gastiert Bartsch als Redner.

Tipp des Tages

Simon Bröker und Felix Fleischmann fordern Sangesfreudige erneut zum Rudelsingen im Modernes auf. Mit der 40. Auflage des Kultformats zum Mitsingen soll Geburtstagsstimmung aufkommen. Der Vorsänger und Musiker Bröker und der Instrumentalist Fleischmann versprechen ein frisches Programm mit vielen neuen Lieblingsliedern und erwarten viele Hunderte Fans in der Stadt. Angekündigt ist ein bunter Mix aus Hits und aktuellen Radiosongs. Für jeden sei das passende Lied dabei, sind die beiden Musiker sicher. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert. Bürger treffen sich nicht nur in Bremen, sondern an mehr als 100 Orten in ganz Deutschland zum Rudelsingen: Dienstag, 27. August, um 19.30 Uhr im Modernes, Neustadtswall 28.