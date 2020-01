Blick auf das Güterverkehrszentrum Bremen. In dem Gebiet haben sich vorrangig Unternehmen aus dem Bereich Logistik angesiedelt. Über diesen Schwerpunkt im GEP 2030 werden sich am Dienstag Vertreter aus Politik und Wirtschaft austauschen. (Studio B Bremen)

Neues vom Landesmindestlohn

Der Senat befasst sich am Dienstag mit einer Änderung des Landesmindestlohngesetzes. Am Mittag stellt Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) das Ergebnis der Sitzung vor.

Fokus auf „Bremen räumt auf“

Im März geht die Umweltinitiative „Bremen räumt auf“ in die nächste Runde. Vorab machen die Initiatoren – darunter der WESER-KURIER – am Dienstag auf dem Marktplatz auf die ­Aktion aufmerksam.

Logistik im GEP 2030

Politik und Wirtschaft kommen zum Fachdialog über das Gewerbeentwicklungsprogramm (GEP) 2030 zusammen. Im Fokus steht am Nachmittag bei Kühne + Nagel das Thema Logistik.

Tipp des Tages: Einzigartige Stimmen der New York Gospel Stars

Die New York Gospel Stars geben auf ihrer Deutschlandtournee ein Konzert in Bremen. Im Repertoire haben die Sängerinnen und Sänger freudige, mitreißende, begeisternde, aber auch teilweise melancholische und traurige Lieder. Laut Ankündigung zählen die New York Gospel Stars zu den besten Gospel-Formationen weltweit. Ihre Gospel seien so unverwechselbar wie ihre Heimatstadt New York: lebendig, dynamisch, immer in Bewegung und unterlegt mit einem eigenen, speziellen Sound. Das Besondere an den New York Gospel Stars sei, dass neben der Stammbesetzung immer wieder neue Gesichter und Stimmen zu sehen und zu hören seien. Jedes Mitglied habe eine einzigartige Stimme und eine individuelle Art und Weise. Dienstag, 28. Januar, um 20 Uhr in der Kirche Unser Lieben Frauen, Liebfrauenkirchhof