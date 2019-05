Die Parteien beraten nach der Bürgerschaftswahl in Bremen über den Weg zur neuen Regierungsbildung. (Ole Spata/dpa)

Der Weg zur neuen Regierung

Die Parteien beraten nach der Bürgerschaftswahl in Bremen über den Weg zur neuen Regierungsbildung. Bei der Wahl am Sonntag hat die SPD eine historische Niederlage erlitten und ist erstmals seit dem Krieg nicht mehr stärkste Partei im kleinsten Bundesland geworden. Die CDU strebt ein Jamaika-Bündnis mit FDP und Grünen an.

Betrugsprozess geht weiter

Im Landgericht wird der Betrugsprozess gegen vier Männer, die sich insgesamt 14 Mal erfolgreich als Polizisten ausgegeben haben sollen, fortgesetzt.

Konzept für ÖPNV

Die Initiative Einfach Einsteigen stellt die Ergebnisse zur Akzeptanz des Konzepts eines fahrscheinfreien, umlagefinanzierten Nahverkehrs in Bremen vor.

Kopf des Tages

Der aus Südnorwegen stammende Jazzpianist, Komponist und Bandleader Helge Lien ist vor allem durch das nach ihm benannte Trio bekannt. Doch der 44-Jährige arbeitet auch regelmäßig mit anderen Musikern zusammen. 2018 hat er mit dem Gitarristen Knut Hem das Album „Hummingbird“ aufgenommen. Am Dienstagabend sind die beiden zu Gast im Bremer Sendesaal.

Tipp des Tages

Zu einer Publikumsdiskussion mit Thomas Wieder, Korrespondent von Le Monde in Berlin, lädt das Institut français ein. Unter dem Titel „Europa hat gewählt – was nun?“ geht es darum, die Reaktionen und Perspektiven in Frankreich, Deutschland und Europa zu eruieren. Thomas Wieder absolvierte sein Studium an der Ecole normale supérieure und am Institut d’études politiques in Paris. Seit 2003 arbeitete er für die französische Zeitung Le Monde. Von 2014 bis 2016 war er Chefredakteur und Leiter der politischen Redaktion von Le Monde in Paris. Seit September 2016 ist er Korrespondent der französischen Tageszeitung in Berlin. Außerdem ist er Produzent und Moderator der Sendung „L’Atelier du Pouvoir“ auf France Culture: Dienstag, 28. Mai, um 19 Uhr im Institut français Bremen, Contrescarpe 19.