Macht Radfahren in der Stadt Spaß oder ist es Stress? (Arne Dedert/dpa)

Radfahren in der Stadt

Macht Radfahren in der Stadt Spaß oder ist es Stress? Vom 1. September bis zum 30. November konnten Radfahrende in Deutschland über das Radklima in ihren Städten und Gemeinden abstimmen. Die Ergebnisse der weltweit größten Radfahrer-Befragung stellt der ADFC mit besonderem Blick auf Bremen und Bremerhaven vor.

SPD stellt Kampagne vor

Die SPD informiert über die Kampagne zur Bürgerschaftswahl 2019 und startet die Großflächenplakatierung.

Programm zur Osterwiese

Am 12. April startet die Bremer Osterwiese. An diesem Dienstag werden die Neuheiten und das Programm vorgestellt.

Präsentation der Plattform

Zur Bürgerschaftswahl 2019 soll es über die Plattform www.abgeordnetenwatch.de möglich sein, Kandidaten online zu befragen. Projektverantwortliche stellen das Portal vor.

Kopf des Tages

Die Evolution des Glaubens beschäftigt den Religionswissenschaftler Michael Blume. 1976 in Filderstadt geboren, forscht, bloggt, schreibt und lehrt Blume heute und ist Vater von drei Kinder in einer christlich-islamischen Familie. Seit einem Jahr ist er zudem Beauftragter des Landes Baden-Württemberg gegen Antisemitismus. An diesem Dienstag spricht er auf Einladung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft über diese Aufgabe. Vertreter der Parteien diskutieren im Anschluss, ob ein Beauftragter gegen Antisemitismus auch in Bremen gebraucht wird.

Tipp des Tages

Einen Chansonabend mit dem Titel „Paris, solange du mich liebst“ präsentieren die Bremer Sängerin und Schauspielerin Annette Ziellenbach und der Pianist Nicolai Thein im Institut français. Ziellenbach spielt dabei die Rolle der resoluten Reiseleiterin Barbara Müller-Chaillot, die ihre Reisegruppe durch Paris und die Sehenswürdigkeiten der Großstadt führt. Dabei singt sie klassische Lieder aus der „Chanson française“, angefangen bei Jacques Brel und Charles Aznavour bis zu Edith Piaf und Yves Montand. Der Chansonabend wird begleitet von Bildern und Texten über Paris – unter anderem von Johann Wolfgang von Goethe und Kurt Tucholsky: Dienstag, 9. April, um 19.30 Uhr im Institut français Bremen, Contrescarpe 19