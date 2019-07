Wie hoch ist der Bedarf an rollstuhlgerechten Wohnungen in der Stadt Bremen? (Mascha Brichta/dpa)

Qualifizierte Leichenschau

Nach zwei Jahren qualifizierter Leichenschau in Bremen soll anlässlich einer Podiumsdiskussion im Zukunftssaal ab 19 Uhr eine Bestandsaufnahme gemacht werden. Karoline Linnert, ­Finanzsenatorin und Bürgermeisterin von Bremen, wird an der Veranstaltung ­teilnehmen.

Robo-Cup-WM

B-Human, das Team der Universität Bremen und des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, misst sich mit den weltweit besten Mannschaften im Roboterfußball. Vom 2. bis zum 8. Juli tritt der amtierende deutsche Meister und Vize-Weltmeister bei der Robo-Cup-WM im australischen Sydney an.

Mehr zum Thema Künstliche Intelligenz Ein Roboter als Versuchskaninchen Ein Roboter braucht klare Ansagen, sonst funktioniert er nicht. Laut Uni-Experte Daniel Nyga hat ... mehr »

Gut wohnen mit Rollstuhl

Wie hoch ist der Bedarf an rollstuhlgerechten Wohnungen in der Stadt Bremen? Um dazu eine Datenbasis zu erhalten und so zielgerichtet das Angebot ausweiten zu können, wurden Menschen befragt, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Die Ergebnisse der Umfrage werden an diesem Dienstag vorgestellt.

Kopf des Tages

Der Partner des Planungsbüros BPR hat mit seinem Team die zentrale Frage zu klären, wie der Verkehr künftig flüssig nach Woltmershausen hinein- und wieder hinausgeleitet werden kann. Während der Planungswerkstatt zum Masterplan für das neue Tabakquartier wird er die Ideen dazu ab 18 Uhr in der ehemaligen Zigarettenfabrik der Martin Brinkmann AG vorstellen.

Mehr zum Thema Tabakquartier in Woltmershausen Neuer Tunnel fürs Tabakquartier Ein neuer Tunnel unter den Bahngleisen soll Woltmershausen vor dem Verkehrskollaps bewahren. Diese ... mehr »

Tipp des Tages

Das Ensemble Blech-Lights, das Orchester und der Chor der Universität Bremen geben unter der Leitung von Susanne Gläß ein Konzert mit dem Titel „Zwischen Chaos und Commerz“. Angekündigt ist groteske Musik aus Berlin und Leningrad der 30er-Jahre. Der Chor singt Ausschnitte aus Mischa Spolianskys Kabarettoper „Rufen Sie Herrn Plim“. Das Ensemble Blech-Lights spielt ein Werk des Leningrader Komponisten Dmitri Schostakowitsch, der es für einen Zeichentrickfilm komponiert hat. Das Orchester der Universität führt Schostakowitschs Suite „Der Bolzen“ auf. Das Konzert endet mit einem Walzer von Schostakowitsch: Dienstag, 2. Juli, um 19.30 Uhr, Haus am Walde, Kuhgrabenweg 2 (bei Regen im GW1, Universitätsallee).