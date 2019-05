Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) stellt die neue Videoanlage am Hauptbahnhof vor. (Christina Kuhaupt)

Rück- und Ausblick

Der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) und der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) geben einen Rück- und Ausblick bei der Jahrespressekonferenz.

Neue Videoanlage

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) stellt die neue Videoanlage am Hauptbahnhof vor. Zur Auswertung der Aufnahmen wurde eine neue Leitstelle eingerichtet.

Diskussion mit Scholz

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kommt zu einer Diskussion des Bremer Wirtschaftsforums Nordwest.

Tipp des Tages

In der Reihe „Kirche und Kino“ zeigt das City 46 in Kooperation mit der Kulturkirche St. Stephani den österreichischen Film „Zeit für Utopien“ von Kurt Langbein aus dem Jahr 2018. In seinem Dokumentarfilm träumt der Regisseur von einer Alternative zum wachstumsorientierten Kapitalismus.

Auf seiner Suche reist er um die ganze Welt. Immer wieder begegnet ihm eines dieser Modewörter, das vor zehn Jahren noch niemand kannte und heute in aller Munde ist: nachhaltig. „Zeit für Utopien“ zeigt, wie immer mehr Menschen daran arbeiten, eine Welt jenseits von Profitgier und Gewinnmaximierung zu schaffen. Eine Einführung spricht Ingeborg Mehser, Referentin Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt: Dienstag, 21. Mai, um 19.30 Uhr im City 46, Birkenstraße 1

Kopf des Tages

Die weltweite Hafenwirtschaft versammelt sich in Bremen: An diesem Dienstag beginnt in der Hansestadt die internationale Stückgut-Messe Breakbulk Europe. Über 11 000 Gäste und 550 Aussteller werden zu dem Branchentreffen erwartet, das zum zweiten Mal an der Weser stattfindet.

Gastgeber vor Ort ist Bremens Hafenmanagement-Gesellschaft Bremenports – und ihr Geschäftsführer Robert Howe dürfte die Gelegenheit nutzen, kräftig Werbung für den Standort zu machen.