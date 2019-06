Kurz vor der Schließung der Bremischen Bürgerschaft für Umbauarbeiten zeigt Karikaturist Til Mette von diesem Dienstag an dort sein Können. (Frank Thomas Koch)

Europawahl-Ergebnisse

Nachdem die Auszählung der Wahl zum Europäischen Parlament beendet ist, verkündet Landeswahlleiter ­Andreas Cors das vorläufige Ergebnis.

Hauptverhandlung startet

Am Landgericht Bremen beginnt ein Prozess wegen versuchten Totschlags. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 19-Jährigen vor, im Hofbereich der JVA Bremen einen Mann nach einer verbalen Auseinandersetzung zunächst in den Bauch getreten, dann im Schwitzkasten bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und schließlich, als der Geschädigte bereits am Boden gelegen haben soll, noch mit dem Fuß ins Gesicht getreten zu haben.

Schwerer Bandendiebstahl

Wegen schweren Bandendiebstahls müssen sich fünf Angeklagte ab diesem Dienstag vorm Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem vor, verabredet zu haben, für eine gewisse Dauer gemeinsam Einbrüche in Kraftfahrzeuge zu begehen.

Kopf des Tages

Sein Strich kann vernichtend sein, zum Schmunzeln animieren, zum Nachdenken anregen oder eine Kuriosität des Alltags auf den Punkt bringen: Til Mette, dessen Karikaturen mit Bremenbezug immer sonntags im WESER-KURIER erscheinen, gehört zur ersten Garde der Zeichner Deutschlands.

Kurz vor der Schließung der Bremischen Bürgerschaft für Umbauarbeiten zeigt er von diesem Dienstag an bis zum 30. Juni dort sein Können. Seine Ausstellung beschäftigt sich mit sämtlichen Facetten zum Siebzigjährigen des Grundgesetzes und zur Bürgerschaftswahl. Seine 40 Cartoons und Karikaturen besitzen diesen ganz besonderen, bitterbösen, scharfen Blick aufs Politische.

Mehr zum Thema Bremer Bürgerschaftswahl Landeswahlleiter verteidigt Zeitverzögerung der Stimmenauszählung Das Auszählen der Wahlzettel zur Bürgerschaftswahl hat einen Tag länger gedauert: Statt am Mittwoch ... mehr »

Tipp des Tages

Die US-amerikanische Stadt Nashville/Tennessee ist für ihre Musikszene weltbekannt. Die Sängerin, Songwriterin und Wahlbremerin Ann Doka (Antje Hennecke) und der Sänger, Songwriter und Bürger Nashvilles Brooks West haben in Nashville einen Song aufgenommen, den sie zusammen mit weiteren Stücken bei einer Deutschland-Tour präsentieren.

Neben der Liebes-Ballade „Only if“ haben Ann Doka und Brooks West auch noch weitere, eigene Stücke im Gepäck und werden außerdem von Ann Dokas Band unterstützt. Der Veranstalter verspricht einen emotionalen Nashville-Songwriter-Abend mit zwei Ausnahmekünstlern: Dienstag, 4. Juni, um 20 Uhr im Bluesclub Meisenfrei, Hankenstraße 18