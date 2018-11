Die Fischtown Pinguins bestreiten an diesem Dienstag das Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG. (Sven Peter (hansepixx.de))

Beirat Niederdeutsch tagt

Die Förderung der niederdeutschen Sprache, Plattdeutsch in der Pflege und die Zukunft des Instituts für Niederdeutsche Sprache im Schnoor – das sind die Themen der Sitzung des Beirats Niederdeutsch, der an diesem Dienstag in der Bürgerschaft zusammenkommt.

Betriebsrat gegen OHB

Schlichtungstermin vor dem Arbeitsgericht: Der OHB-Betriebsrat und die Geschäftsführung streiten über die Bezahlung der Ingenieure im Unternehmen.

Auszeichnung für WESER-KURIER-Redakteur

Die zwölfteilige Serie „Ein Leben“ über Tobias Laatz (36) wird heute mit dem Deutschen Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung ausgezeichnet. Redakteur Christian Weth hat Tobias Laatz, seine Familie, Freunde und Pfleger ein Jahr lang begleitet. Tobias Laatz ist unheilbar krank, er hat ALS. Die Abkürzung steht für Amyotrophe Lateralsklerose, eine Erkrankung des Nervensystems, bei der die Muskeln nach und nach versagen.