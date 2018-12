Eigentlich wollte Hartmut Engler Lehrer werden, doch dann kam ein Plattenvertrag dazwischen. (Uwe Anspach/dpa)

Stadtbürgerschaft tagt

Die Stadtbürgerschaft kommt zu ihrer 44. Sitzung zusammen. Darin geht es unter anderem um die Umgestaltung des Domshofs, die Einführung des Abbiegeassistenten für Lkw und die Beleuchtung der Bremer Altstadt bei Nacht.

Übergabe der „Aida nova“

Nach Verzögerungen bei der Fertigstellung soll das jüngste Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft, die „Aida nova“, nun abgeliefert werden. An diesem Dienstagabend macht sich das Schiff von Eemshaven auf den Weg nach Bremerhaven, wo am Mittwoch nach Werftangaben die Übergabe des Schiffes an die Rostocker Reederei Aida Cruises ansteht.

Adventsverlosung

Mit dem Projekt „Beschaffung 4.0 – Weiterentwicklung der sozial verantwortlichen und ökologischen Beschaffung“ setzt Bremen neue Maßstäbe beim Einkauf von Waren und Dienstleistungen. Unter den eifrigsten Teilnehmern der bremischen Verwaltung verlost die Bevollmächtigte beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit an diesem Dienstag 24 Präsente.

Kopf des Tages

Eigentlich wollte Hartmut Engler Lehrer werden, doch dann kam ein Plattenvertrag dazwischen. Engler brach sein Studium ab und gehört mit seiner Band Pur heute zu den kommerziell erfolgreichsten deutschen Musikern. Fünf ihrer 16 Studioalben erreichten dreifach Platin. Am Dienstag spielen Hartmut Engler und Pur anlässlich ihrer Arena-Tour in der ÖVB-Arena.

Religiöse Vielfalt in der Grabeskirche in Jerusalem

Der Arbeitskreis „Kirche & Kino“ zeigt im Kino City 46 den deutsch-schweizerischen Dokumentarfilm aus dem Jahr 2010 von Hajo Schomerus „Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen“. Schauplatz ist die Grabeskirche in Jerusalem, in der sechs christliche Konfessionen unter einem Dach leben: griechisch-orthodoxe Christen, römisch-katholische Christen, syrische Christen, armenische Christen, äthiopische Abessinier und ägyptische Kopten. Eine muslimische Familie verwahrt den Schlüssel zur Kirche und schließt die Haupttür morgens auf und abends wieder zu. In diesem Status Quo befindet sich die Kirche seit der osmanischen Zeit. Eine Einführung spricht Pastor i. R. Louis-Ferdinand von Zobeltitz. Im Anschluss gibt es eine Diskussion: Dienstag, 11. Dezember, um 19.30 Uhr im Kino City 46, Birkenstraße 1