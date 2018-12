Im vergangenen Jahr hat Ex-Werder-Profi Clemens Fritz den Bedürftigen beim Benefizessen "Dein Festmahl" das Essen gereicht. In diesem Jahr sind unter anderem Musiker Stefan Mross und Ex-Tatort-Kommissar Oliver Mommsen am Start. (Carmen Jaspersen/dpa)

Falsche Polizisten vor Gericht



Im Prozess gegen zwei falsche Polizisten wird nun ein Urteil erwartet. Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, sich in vier Fällen als Polizisten ausgegeben zu haben. Mit dieser Betrugsmasche sollen ältere Menschen unter Druck gesetzt worden sein, damit diese Geld und Wertsachen übergeben.

Gemeinsames Singen

Hits und Gassenhauer gemeinsam singen – das ist das Motto des 1. Benefiz-Rudelsingens im Modernes. Los geht es um 19.30 Uhr. In dieser Woche folgen zwei weitere Veranstaltungen, bei denen es um gemeinsames Singen geht: am Sonnabend im Stadion am Panzenberg und am Sonntag im Metropol-Theater.

Werder beim Senat

Die Geschäftsführung von Werder Bremen stellt in der Senatssitzung die Pläne für das Nachwuchsleistungszentrum in der Pauliner Marsch vor. Der Bau wird von Politikern wie Bürgermeister Carsten Sieling und Sportsenatorin Anja Stahmann unterstützt.

Kopf des Tages: Stefan Mross

Als Wunderkind an der Trompete ist Stefan Mross als 13-Jähriger auf einer Hochzeit entdeckt worden. Seitdem war die Karriere des jungen Mannes nicht mehr aufzuhalten: Trompeter, Moderator und mit Ex-Frau Stefanie Hertel das Traumpaar der Volksmusik. Auch ehrenamtlich engagiert sich der 43-Jährige immer wieder: Am Dienstag unterstützt er das Bremer Rote Kreuz bei „Dein Festmahl – Ein Abend für bedürftige Menschen“.

Tipp des Tages: Rosa Barba und der Film

Die Kunsthalle Bremen präsentiert unter dem Titel „Rosa Barba. Geschichte als Skulptur“ eine Ausstellung der bildenden Künstlerin und Filmemacherin Rosa Barba. Das Werk der in Berlin lebenden deutsch-italienischen Künstlerin zeichnet sich vor allem durch eine konzeptionelle Auseinandersetzung mit Film aus. Gezeigt werden Arbeiten von 2009 bis 2018, darunter raumgreifende Projektionen und Installationen wie „Drawn by the Pulse“, „The Color Out of Space“, neue Drucke auf Leinwand sowie ihr Kurzfilm „The Empirical Effect“, von dem oben ein Ausschnitt abgebildet ist. Die Ausstellungskuratorin Eefke Kleinmann bietet zusammen mit Rosa Barba eine Dialogführung durch die Ausstellung an. Dienstag, 18. Dezember, um 19 Uhr in der Kunsthalle Bremen, Am Wall 207