Als Teil der Polizeireform geht an diesem Dienstag die sogenannte zentralisierte Anzeigenaufnahme an den Start. Damit können Bürger künftig in sechs regionalen Polizeikommissariaten, die zum neuen Standortkonzept gehören, Anzeigen erstatten.

Neujahrsempfang

Mit knapp 600 geladenen Gästen startet die Bremische Bürgerschaft beim Neujahrsempfang um 11.30 Uhr ins Wahljahr 2019.

Erste Sitzung im neuen Jahr

Für die Bremer Landesregierung beginnt an diesem Dienstag das neue Geschäftsjahr: Der Senat kommt zur ersten Sitzung in 2019 zusammen.

Kopf des Tages

Die Sängerin Joy Denalane wurde 1973 im Berliner Stadtteil Schöneberg als Tochter eines Südafrikaners und einer Deutschen geboren und startete ihre musikalische Karriere mit 19 Jahren. Nach ersten Gehversuchen in Reggae- und Soulbands nahm sie 1999 die Single „Mit dir“ auf, gemeinsam mit der Hip-Hop-Formation Freundeskreis. Das Lied wurde zum Sommerhit und verhalf ihr zum Durchbruch. Mit diversen Alben avancierte sie zur „Queen of German Soul“. Joy Denalane ist am Dienstagabend in der Glocke zu Gast beim Konzert des Mikis Takeover Ensembles um den Geiger Mihalj Kekenj.

Tipp des Tages

In der Reihe Songs & Whispers tritt das Folk-Duo Harbottle & Jonas auf. David Harbottle und Freya Jonas sind ein junges Ehepaar aus Devon/England. Die Musiker verbinden Traditionen der Folkmusik mit zeitgenössischen Interpretationen. Ihre Musik ist eine Mischung aus Gesangsharmonien und authentischen Arrangements. Spielerisch verbinden Harbottle & Jonas Konzertina, Harmonium, Banjo, Stompbox, Akustikgitarre und Dobra. Mit mehr als einer Million Streams des Debütalbums „Anna is a Dancer“ in 25 Ländern und 200 Shows pro Jahr hat das Duo Beachtung in der Folk-Szene gefunden. Im Februar 2019 erscheint ihr Nachfolger-Album „The Sea is My Brother“: Mittwoch, 9. Januar, um 19 Uhr, im Nunatak, Kapitän-Dallmann-Straße 2