Programm der Freien Wähler

Für ihr Wahlprogramm zur Bürgerschaftswahl haben die Freien Wähler in Bremen ihre Mitglieder nach eigenen Angaben umfangreich miteinbezogen. Am Mittag stellt die Vereinigung das Ergebnis, das nach eigenen Angaben den Schwerpunkt auf die Bereiche Bildung, Stadtentwicklung und ein funktionierendes Gemeinwesen setzt, vor.

Videospiel-Ausstellung startet

Im Institut Francais wird noch bis zum 6. April die Vielfalt der französischen Videospiel-Produktionen gezeigt.

Familienunternehmer laden ein

Beim Neujahrsempfang der Familienunternehmer dreht sich am Abend in der Havanna Lounge alles um die Bürgerschaftswahl: Die Spitzenkandidaten von CDU und FDP, Carsten Meyer-Heder und Lencke Steiner, stellen sich dort einem Interview rund um Bremen.

OHB ziert Straßenbahn

Demnächst wird eine Straßenbahn mit Motiven des Raumfahrtunternehmens OHB durch Bremen kurven. Mit dieser Maßnahme will OHB um Fachkräfte werben. Am Dienstag werden die Pläne vorgestellt.

Kopf des Tages: Dietmar Hoppe

Seit zwölf Jahren ist Dietmar Hoppe Geschäftsführer der Bürgerpark-Tombola. Am Dienstag stellt er die die 65. Ausgabe der Spendenlotterie vor: Mit einem Gesamtumsatz von über 50 Millionen Euro ist sie die umsatzstärkste Verlosung von Sachwerten in Europa. Die Bürgerpark-Tombola findet vom 6. Februar bis 12. Mai statt.

Tipp des Tages: Ein geheimnisvoller Ort der Wunscherfüllung

In der Reihe „Kirche und Kino“ zeigt das Kino City 46 den Film „Stalker“ von Andrej Tarkowskij. Das Werk gilt als Klassiker des sowjetischen Kinos und des Science-Fiction-Genres. In dem Film aus dem Jahr 1979 geht es um den Konflikt zwischen Erkenntnis und Glauben. Stalker, gespielt von Alexander Kaidanowski, folgt dem Ruf eines geheimnisvollen Ortes, von dem es heißt, dass dort alle Wünsche in Erfüllung gehen. Doch das Gebiet birgt Gefahren in sich und steht unter schwerer militärischer Bewachung. Stalker gelingt es, die Gefahren zu umgehen. Eine Einführung spricht Pastor Dirk von Jutrczenka von der St.-Remberti-Gemeinde. Nach der Vorführung gibt es eine Diskussion. Dienstag, 22. Januar, um 19 Uhr im City 46,

