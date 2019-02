Ausgezeichnete Architektur aus Bremen: Beim Gemeindezentrum Unser Lieben Frauen ist die Jury geradezu verzückt und verfällt in Schwärmereien. Sie sprichtvon „gestalterischer Perfektion“ und einem Gesamtkonzept, „das tadellos funktioniert“. Das Gemeindezentrum ist eines der Gebäude, die vom BDA prämiert werden. (STEFAN MÜLLER)

Urteil nach Angriff im Viertel

Nach der tödlichen Messerattacke vor einem Geschäft im Steintor im November 2017 wird mit einem Urteil gerechnet. Für den Hauptangeklagten fordert die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren.

Abgeordnete gegen Senat

Ebenfalls wird mit einem Urteil im Rechtsstreit Bürger in Wut (BIW) gegen Senat gerechnet. Der Staatsgerichtshof entscheidet darüber, ob der Senat gegen seine Pflicht verstoßen hat, eine Anfragen der BIW-Bürgerschaftsabgeordneten nach bestem Wissen und so erschöpfend wie möglich zu beantworten.

Ziele für eine bessere Welt

Die zweite Internationale Städtepartner-Konferenz „17 Ziele für eine bessere Welt“ beginnt. Eröffnet wird die Veranstaltung unter anderem durch Außenminister Heiko Maas (SPD).

Kopf des Tages: Katja-Annika Pahl

Der Bund Deutscher Architekten (BDA) in Bremen schreibt seit 1974 alle vier Jahre den BDA-Preis, den bekanntesten Architekturpreis für herausragende Bauten in Bremen und Bremerhaven, aus. Gegen 57 Mitbewerber hat sich in diesem Jahr Katja-Annika Pahl, Architektin beim Hamburger Büro Vollmar und seit 2009 Studiengangsleitung an der School of Architecture der Hochschule Bremen, durchgesetzt. Für den Entwurf des Gemeindehauses Unser Lieben Frauen in Schwachhausen – ein klar geformtes, helles Haus mit großen Fenstern – wird Pahl an diesem Dienstag um 18 Uhr in der Oberen Rathaushalle mit dem Hauptpreis ausgezeichnet.

Tipp des Tages: Elektro-Art-Pop-Songs aus Italien

Das Mailänder Duo „I‘m not a Blonde“ gibt ein Konzert in der Etage 3 im Lagerhaus. Camilla Matley und Chiara Castello bilden das Duo und haben vor einem Jahr ihr Debütalbum „The Blonde Album“ herausgebracht. Sie arbeiten seit 2014 zusammen und schreiben Elektro-Art-Pop-Songs.

Die Musik von „I‘m not a Blonde“ ist von den Beats und Synthesizern der 80er wie von Punk-Gitarren und den Melodien der 90er inspiriert. Auf der Bühne treten die Italienerinnen mit zahlreichen Instrumenten und einer Loop-Station auf. Matley und Castello haben auf Festivals gespielt und waren Support unter anderem für Franz Ferdinand. Aktuell sind sie auf Tour in Deutschland und Österreich. Dienstag, 26. Februar, um 20 Uhr, im Kulturzentrum Lagerhaus, Schildstraße 12-19.