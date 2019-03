Einer der bekanntesten Tanzfilme kommt auf die Bühne. Von diesem Dienstag an bis zum 7. März gastiert "Dirty Dancing" im Metropol-Theater. Im Bild: Der US-Schauspieler Patrick Swayze und seine Kollegin Jennifer Grey spielen in dem Tanzfilm "Dirty Dancing" (Szenenfoto von 1987). (B3053 Enterpress/dpa)

Kriminalstatistik für 2018

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) stellt die Kriminalstatistik 2018 für das Land Bremen vor.

Ehrung der Sportler des Jahres

Im GOP Varieté-Theater werden bei einer Gala die besten Sportler des Jahres 2018 geehrt. Es moderieren Laura und Jörg Wontorra.

Tanzfilm auf der Bühne

Einer der bekanntesten Tanzfilme kommt auf die Bühne. Von diesem Dienstag an bis zum 7. März gastiert „Dirty Dancing“ im Metropol-Theater.

Tipp des Tages

Was trieb Abenteurer und Entdecker zu ihren riskanten Reisen in die Eiswüsten? Mit welchen Erkenntnissen kehrten sie zurück und welche politischen und wirtschaftlichen Interessen gab es an der Erforschung der Polarregionen? All diesen Fragen geht die szenische Lesung „Vom Eis gebissen – im Eis vergraben“ auf den Grund und bietet dabei unterhaltsame Einblicke in die Geschichte der deutschen Polarforschung. Die Schauspieler Peter Lüchinger, Michael Meyer, Theresa Rose und Markus Seuß lassen historische Polarforscher wie Alfred Wegener, Fritz Loewe oder Ernst Sorge zu Wort kommen und sie über ihr abenteuerliches und entbehrungsreiches Leben in den Polarregionen erzählen: Dienstag, 5. März, um 19 Uhr im Übersee-Museum, Bahnhofsplatz 13

Kopf des Tages

Vom Rhein an die Weser, vom ZDF an die Spitze von Radio Bremen: Yvette Gerner steht vor einigen Änderungen. Helfen könnte ihr dabei, dass zu ihren Stärken strategische Kompetenz und Teamorientierung gehören sollen, aber auch Entscheidungsfreude und die Bereitschaft, notfalls auch Konflikte durchzustehen. Seit 2010 ist sie Chefin vom Dienst in der ZDF-Chefredaktion. An diesem Dienstag soll sie vom Radio-Bremen-Rundfunkrat zur neuen Intendantin gewählt werden und damit den Posten von Jan Metzger übernehmen.