Im Mai 2017 gab es ein Aufeinandertreffen von Innensenator Ulrich Mäurer (v.l.), Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald und DFL-Präsident Reinhard Rauball vor dem Bremer Verwaltungsgericht. Nun geht es – in gleicher Sache – in Leipzig weiter. (Frank Thomas Koch)

Endspiel in Leipzig

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt an diesem Dienstag in dritter Instanz das Verfahren zwischen dem Bundesland Bremen und der Deutschen Fußball Liga. Es geht um die Frage, wer für die Polizeikosten bei Hochsicherheitsspielen in der Bundesliga aufkommen soll.

Plädoyers im Odai-Prozess

Der Prozess am Bremer Landgericht gegen drei Männer, denen vorgeworfen wird, in der Silvesternacht den 15-jährigen Syrer Odai K. in Lüssum totgeschlagen zu haben, wird fortgesetzt. Die Verteidiger halten ihre Plädoyers.

Mehr zum Thema Bremens Rechtsstreit mit der DFL Kommentar: Fußball im Gerichtssaal Bremens Streit mit der Deutschen Fußball Liga geht in die entscheidende Runde. Die juristische ... mehr »

Sportler fragen Politiker

Die Mitglieder des Landessportbundes Bremen fragen Politiker bei einer sportpolitischen Wahlveranstaltung im LSB-Veranstaltungscenter in der Überseestadt aus.

Kopf des Tages: Dieter Ukena

Universitätsprofessor Dr. Dieter Ukena wird zum Auftakt der Lungenwochen im Universum an diesem Dienstag die neue „Lungenstiftung Bremen“ mit ins Leben rufen. Der Chefarzt des Lungenkrebszentrums des Klinikums Bremen-Ost ist gemeinsam mit der Direktorin des Klinikums Ost, Judith Borsch, Initiator und Vorsitzender der Stiftung. Unter dem Titel „Halt doch mal die Luft an!“ laufen die Lungenwochen bis zum 2. Juni.

Mehr zum Thema Prozess vor dem Bremer Landgericht Fall Odai K.: Anklage fordert lange Haftstrafen Am Montag haben im Fall des an Neujahr 2017 getöteten syrischen Jugendlichen Odai K.vor dem Bremer ... mehr »

Tipp des Tages: Ein Rockmusical über Woodstock

Das legendäre Festival feiert Jubiläum, und aus diesem Anlass tourt das Rockmusical "Woodstock - The Story" durch Deutschland. Die Show präsentiert Theaterszenen, kombiniert mit Videoprojektionen im Wechsel mit einer Live-Band, die die besten Songs der bekanntesten Bands des Festivals spielt. Die Musiker spielen Songs von The Who, Joe Cocker, Melanie, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Crosby, Stills, Nash & Young und vielen anderen. Woodstock war der Höhepunkt der Flower-Power-Bewegung der US-amerikanischen Hippie-Kultur auf einem 2,4 Quadratkilometer großen Farmgelände im US-Bundesstaat New York mit einer halben Millionen Besuchern. Dienstag, 26. März, um 20 Uhr in der Glocke an der Domsheide