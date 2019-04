Politik, Sport, Unterhaltung

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Das wird am Donnerstag, 11. April 2019, wichtig in Bremen

Marcel Auermann

Einblicke in die Werder-Vorbereitungen für das Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg am kommenden Sonnabend. Was sonst noch wichtig wird.