Auf der Osterwiese gibt es an diesem Donnerstag Überraschungen vom Osterhasen. (Frank Thomas Koch)

Studierende casten Carsten

Junge Bürger haben die Möglichkeit, die Spitzenkandidaten Carsten Sieling (SPD) und Carsten Meyer-Heder (CDU) auszufragen. Unter dem Titel „Studierende casten Carsten – Studierende fragen, Politiker antworten“ hat der AK Recht und Politik der Uni Bremen die Veranstaltung um 19.30 Uhr im Haus der Wissenschaft geplant.



Süßes auf der Osterwiese

Da die Bremer Osterwiese am Karfreitag geschlossen hat, haben sich die Schausteller gedacht, den Osterhasen schon an diesem Donnerstag über die Bürgerweide zu schicken. Von 15.30 bis 17.30 Uhr gibt es von ihm Überraschungen und Süßes für Kinder.

Musikalische Lesung

Im Rahmen des Jazzahead-Festivals, das derzeit in Bremen läuft, liest der norwegische Dichter Jan Erik Vold an diesem Donnerstag im Sendesaal Gedichte und kurze Erzählungen. Musikalisch begleitet wird er dabei von der Harfenistin Ellen Bødtker, dem Saxophonisten Trygve Seim und dem Perkussionisten Eirik Raude.

Kopf des Tages: Michael Bittner

In der E-Football-Szene ist er ein ganz Großer: Michael Bittner, besser bekannt als MegaBit, feierte mit Mohammed Harkou (MoAuba) den ersten deutscher Meistertitel mit Werder Bremen. Bei der WM lief es dann nicht mehr ganz gut. Das Duo schied bereits in der Vorrunde aus. An diesem Donnerstag ist MegaBit Gast bei einem Fifa19-Turnier im Hudson Eventloft. Los geht's um 17 Uhr.

Tipp des Tages: Lästern über Männer

Das Stück „Verliebt, verlobt, verschwunden“ wird erneut auf dem Theaterschiff Bremen aufgeführt. Statt Rosen auf dem Weg zum Altar findet Dagmar einen Zettel auf ihrem Nachttisch mit den Worten: „Ich kann nicht“. Das ändert ihr Männerbild entscheidend und gibt besten Anlass, über den Mann an sich zu lästern. Sie redet und singt sich in Rage, hadert mit Gott, der den Mann geschaffen hat, warnt vor Typen, mit denen man sich nie einlassen darf, parodiert ihren Ex-Mann und sorgt dabei nicht nur bei Frauen für großes Gelächter.

Donnerstag, 18. April, um 20 Uhr auf dem Theaterschiff Bremen, Kleiner Saal, Tiefer 104/Anleger 4