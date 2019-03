Seit März 2018 ist Dorothee Bär Staatsministerin für Digitales. Zu diesem Thema redet sie an diesem Donnerstag bei den Bremer Unternehmergesprächen im Rathaus. (Britta Pedersen/dpa)

Falsche Polizisten vor Gericht

Schlag gegen drei falsche Polizisten: Die Männer müssen sich ab diesem Donnerstag vor dem Landgericht verantworten. Sie waren bei einer Razzia der Polizei festgenommen worden.

Die Sozialdeputation tagt

In der Sozialdeputation geht es unter anderem um Rechtsgrundlagen für die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes und um den Sachstand bei der Insolvenz der Akademie Lothar Kannenberg.

Buchpreis mit Bremer Bezug

Am Nachmittag werden auf der Leipziger Buchmesse die Preise vergeben. In der Kategorie Belletristik kann sich unter anderem Matthias Nawrat Hoffnungen machen, der 2016 den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis erhalten hat. Auch Jaroslav Rudiš ist nominiert. Er kooperierte in der Vergangenheit mehrfach mit dem Theater Bremen.

Kopf des Tages

Seit März 2018 ist Dorothee Bär Staatsministerin für Digitales. Die CSU-Politikerin wuchs im Süden Deutschlands zwischen Wein- und Bierfranken auf, wie sie auf ihrer Internetseite schreibt. Nun will Bär die Digitalisierung in Deutschland nach vorne bringen. Zu diesem Thema redet sie an diesem Donnerstag bei den Bremer Unternehmergesprächen im Rathaus.

Tipp des Tages

Bekannt und immer wieder gerne gesehen ist „Der Kaufmann von Venedig“ von William Shakespeare. In dem Stück ist der Kaufmann Antonio aufgerieben zwischen seinen hochriskanten Geschäften und seinem vergeblichen Begehren für seinen Freund Bassanio. Denn auch dieser plant einen riskanten Coup: er wirbt um die reiche Portia und muss sich dafür 3000 Dukaten von Antonio leihen. Da Antonio gerade nicht flüssig ist, bittet er beim Geldverleiher Shylock um die Summe. Der Handel kommt zustande, doch Shylock will eine Sicherheit für sein Darlehen: Antonio bietet ihm ein Pfund seines eigenen Fleisches aus seinem Körper an. Doch als seine Handelsschiffe untergehen, ist er ruiniert: Donnerstag, 21. März, 19.30 bis 21.40 Uhr im Theater am Leibnizplatz, Schulstraße 26