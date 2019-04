Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) unterzeichnet den Vertrag zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes für Bremen. (Kay Nietfeld/dpa)

Gute-Kita-Gesetz

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) unterzeichnet den Vertrag zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes für Bremen. An dem Termin nehmen auch Bürgermeister Carsten Sieling und die Senatorin für Kinder und Bildung, Claudia Bogedan (beide SPD), teil.

Eintrag ins Goldene Buch

Norwegens Botschafter Petter Ølberg kommt zum Antrittsbesuch ins Bremer Rathaus und trägt sich in das Goldene Buch der Hansestadt ein.

Jazzahead startet

Die Messe Jazzahead als weltgrößter Treff der Jazzszene beginnt.

Kopf des Tages

Seit gut einem Jahr ist Stefan Dohler Chef des Energieversorgers EWE, zu dem in Bremen auch die SWB gehört. In dieser Zeit hat der frühere Vattenfall- Manager bereits einige wichtige Entscheidungen getroffen – etwa die, aus dem Türkei-Geschäft auszusteigen. An diesem Donnerstag stellt Dohler in ­Oldenburg die Jahresbilanz seines Konzerns vor.

Tipp des Tages

Die US-amerikanische Melodic-Hardcore-Band Samiam aus Berkeley (Kalifornien) begann als Punkband, deren Sound Einflüsse des Hardcore beinhaltete. Bekannte Gruppen wie Bad Religion, No Doubt, Blink 182 und Green Day spielten einst als Vorband von Samiam. Der Bandname entstand in Anlehnung an die Hauptfigur des Kinderbuches „Green Eggs and Ham“ des amerikanischen Autors Theodor Seuss Geisel (auch bekannt als Dr. Seuss), die den Namen „Sam-I-Am“ trägt. Im April sind die Musiker Jason Beebout, Sergie Loobkoff, Sean Kennerly, Colin Brooks und Chad Darby auf „Mini Euro Tour“ und kommen für nur vier Auftritte nach Deutschland. Darunter ist auch ein Konzert in Bremen: Donnerstag, 25. April, Beginn um 21 Uhr im Tower Musikclub, Herdentorsteinweg 7a.