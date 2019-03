Nun auch Debattenthema in der Bürgerschaft: die Männerrunde des Eiswettfests. (Frank Thomas Koch)

CDU beschließt Programm

Die CDU Bremen diskutiert und verabschiedet auf ihrem Landesparteitag an diesem Donnerstag ihr Wahlprogramm für die Bürgerschaftswahl 2019. Im Atlantic Hotel Galopprennbahn liegen für den Programmentwurf rund 40 Änderungsanträge vor.

Gleichstellung auf der Agenda

Mehrere Punkte behandeln die Gleichstellungspolitik an diesem Donnerstag in der Bremischen Bürgerschaft. In der Sitzung des Landtages wollen die Abgeordneten zudem den Landesmindestlohn beschließen.

Einblick in die Arbeitswelt

In zahlreichen Unternehmen wie der Bremer Tageszeitungen AG oder auch im Bremer Rathaus können Mädchen und Jungen an diesem Donnerstag einen Einblick in die Arbeitswelt erhalten. Der Zukunftstag ist ein bundesweiter Aktionstag.

Kopf des Tages: Detlef Michelers

Features, Hörspiele, satirische Sendungen, Dokumentationen: Rund 100 Stücke hat Autor Detlef Michelers zwischen 1975 und 2012 für Radio Bremen und verschiedene andere ARD-Radiosender produziert. Der gebürtige Berliner, der 1954 nach Bremen kam, gab schon während seiner Lehre zum Reedereikaufmann Anfang der 1960er-Jahre eine Literaturzeitschrift heraus und zählt zu den renommiertesten Feature-Autoren der Bundesrepublik. Seine umfangreiche Audio-Sammlung von Original-Interviews hat er kürzlich dem Geschichtskontor im Kulturhaus Walle vermacht. Ab 19 Uhr erzählt Michelers im Presse-Club, Schnoor 27/28, von seinen Erlebnissen als Radio-Künstler.

Tipp des Tages: Abbruch und Aufbruch in Deutschland

Frank Goosen liest aus seinem neuen Roman „Kein Wunder“. Dabei handelt es sich um eine Komödie über die Zeit, in der es noch zwei Deutschlands und Berlin als Insel gab. Er erzählt von Förster, dem Träumer; Brocki, dem Sturkopf und Fränge, dem selbst ernannten „Weltenwanderer der Liebe“. Sie erleben zwei Biotope in ihren letzten Monaten: Die Subkultur Westberlins und die Dissidentenszene im Osten. Mit jungen Leuten wie ihnen, die ihren ganz eigenen Aufbruch organisieren. Aber auch zu Hause im Ruhrgebiet ist nichts mehr wie es einmal war. Donnerstag, 28. März, um 20 Uhr im Kioto-Saal, Kulturzentrum Lagerhaus