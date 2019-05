Auf seiner Abschiedsreise wird Elton John Welthits seiner fast 50-jährigen Karriere präsentieren – darunter "Candle in the Wind", "Your Song" und "Rocket Man". (Hans Punz/dpa)

Letzte Sitzung vor der Wahl

Die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft kommen am Donnerstag zu ihrer letzten Sitzung vor der Landtagswahl am 26. Mai zusammen. Für etwa ein Viertel der derzeit 83 Parlamentarier ist es definitiv ein endgültiger Abschied, denn rund 20 von ihnen werden in zweieinhalb Wochen nicht mehr antreten. Offiziell endet die Legislaturperiode der 19. Bremischen Bürgerschaft am 7. Juni. Nach Artikel 81 der Landesverfassung tritt die neue Bürgerschaft innerhalb eines Monats nach Ablauf der Wahlperiode der vorhergehenden Bürgerschaft zusammen. Für die konstituierende Sitzung sind zwei Termine im Gespräch: der 26. Juni oder alternativ der 3. Juli.

Erstes Europafest

Bremen feiert erstmals ein Europafest. Mit der Veranstaltung ab 15 Uhr auf dem Marktplatz soll die Vielfalt Europas gefeiert werden. Verschiedene Organisationen stellen sich und ihre Arbeit anlässlich der Europawoche vor.

Vor dem Spiel

Werder-Geschäftsführer Sport, Frank Baumann, Chef-Trainer Florian Kohfeldt und Spieler Milot Rashica geben Auskunft über die Vorbereitungen zum Bundesliga-Auswärtsspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am kommenden Sonnabend um 15.30 Uhr.

Kopf des Tages

Was hat Elton John nicht für ausgefallene Brillen und schrille Klamotten getragen, die größten Hallen dieser Welt gefüllt und gerockt. Mit seinen 72 Jahren will es Reginald Kenneth Dwight – bald, aber nicht sofort – ruhiger angehen und er feiert seinen Abschied von der Bühne. Auf Raten. Denn seine letzte Welttournee, die an diesem Donnerstag in Bremen den Deutschlandauftakt feiert, dauert zwei Jahre. Von Gutem kann es eben nie genug geben.

Tipp des Tages

Die nordische Melancholie der fünf Musiker von Abramowicz aus Hamburg ist immer noch in ihrer Musik vorhanden. Die Besinnung auf den Ursprung des Rock’n’Roll in der Arbeiterklasse ebenfalls, allerdings ist bei Abramowicz alles multipliziert mit den Erfahrungen von einigen tausend Kilometern im Tourbus und zahlreichen Auftritten. Kennengelernt haben sich die Bandmitglieder bei ihrer Arbeit am Tresen im Hamburger Club Molotow. Mit ihrem druckvollen Gitarrenrock bewegen sich Abramowicz seitdem zwischen Indie, Punk, Rock und Folk. Knarzige Telecaster-Gitarren und die raue Stimme von Sänger Sören Warkentin, die einen an Bruce Springsteen, an Brian Fallon oder gar Chuck Ragan erinnert, sind weitere Qualitätsmerkmale: Donnerstag, 9. Mai, um 21 Uhr (Einlass 20 Uhr) im Tower, Herdentorsteinweg 7a.