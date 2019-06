Beim Luft- und Raumfahrttag in der Stadthalle in Osterholz-Scharmbeck berichtet er an diesem Donnerstag von seinen Missionen auf der ISS. (Martin Schutt/dpa)

Zeitweise Schließung

Die Kunsthalle Bremen gibt Auskunft zur zeitweisen Schließung des Museums ab Juli. Nach Angaben der Kunsthalle gehen einige Werke der Sammlung als Leihgaben auf Tournee. Gleichzeitig wird eine Sonderausstellung vorbereitet, die am 19. Oktober eröffnet werden soll.

Straßenkunstfestival startet

Rund 150 Künstler aus verschiedenen Ländern zeigen beim Straßenkunstfestival „La Strada“ bis zum 16. Juni auf Bühnen in der Stadt Theater, Akrobatik, Musik, Tanz und Clownerie.

Finale des Ideenwettbewerbs

„Feuer und Flamme für Bremen“ ist ein Ideenwettbewerb, der sich an alle Schüler im Land Bremen richtet. Bei der Preisverleihung an diesem Donnerstag werden die besten Projekte prämiert.

Kopf des Tages

Zweimal war Alexander Gerst schon auf der Internationalen Raumstation ISS, einmal sogar als Kommandant. 362 Tage verbrachte der 43-Jährige dabei im Weltall. „Astro-Alex“ ist aber nicht nur ein fähiger Astronaut, sondern auch ein erfahrener Redner. Beim Luft- und Raumfahrttag in der Stadthalle in Osterholz-Scharmbeck berichtet er an diesem Donnerstag von seinen Missionen auf der ISS.

Tipp des Tages

Die Rolle der Schifffahrt bei der Entstehung naturkundlicher Sammlungen im 19. Jahrhundert ist das Thema eines „Museumsgesprächs“. Die Museen sind voller Objekte aus allen Ecken der Welt. Besonders die naturkundlichen Sammlungen repräsentieren Flora und Fauna aus allen Klima- und Vegetationszonen. Doch wie kamen im 19. Jahrhundert die Exponate nach Bremen?

Es gab nur eine Möglichkeit: die Seeschifffahrt. Beim Museumsgespräch „Wie kommt die Natur ins Museum?“ wandeln die Besucher mit dem Doktoranden Talip Törün durch die Dauerausstellungen des Übersee-Museums und überlegen gemeinsam, auf welchen Pfaden die Exponate nach Bremen kamen: Donnerstag, 13. Juni, um 15 Uhr im Übersee Museum, Bahnhofsplatz 13.