Eröffnung der Ausstellung

Die Ausstellung „Der mobile Mensch – Deine Wege. Deine Entscheidungen. Deine Zukunft“, die im Universum startet, soll Mobilitätstrends und gesellschaftliche Veränderungen in urbanen Räumen zeigen.

Schach macht schlau

„Schach – matt!“ heißt es auf dem Bremer Marktplatz. Rund 1000 Kinder spielen und zeigen die Ziele des Projekts „Schach macht schlau“: die Stärkung der Bildungschancen aller Kinder und die Verbesserung schulischer Leistungen.

Gottesdienst im Bürgerpark

Mehr als 2000 Katholiken werden zum festlichen Fronleichnamsgottesdienst im Bürgerpark erwartet.

Kopf des Tages

Europa ist zu groß: Diese These vertritt Dirk Jörke in seinem kürzlich erschienenen Buch „Die Größe der Demokratie“. Seit 2014 ist Jörke Professor für Politikwissenschaft an der Technischen Universität Darmstadt.

Seine Forschungsschwerpunkte umfassen politische Ideengeschichte, Demokratietheorie und Populismus. An diesem Donnerstag spricht der Politologe im Bremer Haus der Wissenschaft ab 18 Uhr über „Rechtspopulismus – Ursachen und falsche Antworten“.

Tipp des Tages

Der musikalische Werdegang der lettischen Sängerin Kristine Liede ging über das klassische Piano hin zum Jazz, den sie nun sowohl als Sängerin als auch als Komponistin erkundet. Sie versteht ihr musikalisches Schaffen als Suche nach Harmonie und Schönheit im Spannungsfeld von Traum und Wirklichkeit.

Nach ihrer musikalischen Grundausbildung ging sie zur Vertiefung ihrer Kenntnisse an die renommierte Sibelius-Akademie nach Helsinki, wo sie mittlerweile ihr Master-Studium absolviert. „Der innere Drang, hinauszugehen und nach dem Besonderen zu suchen – das ist die Inspiration für meine Geschichten in der Musik und im Leben“, sagt Kristine Liede: Donnerstag, 20. Juni, um 21 Uhr im Bistro Bühne 3, Theaterschiff Bremen, Tiefer 104/Anleger 4.