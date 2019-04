Die angeschlagene Norddeutsche Landesbank (Nord-LB) legt ihre Geschäftszahlen vor. Mit Spannung wird erwartet, ob sie sich auch detailliert zu ihrer Neuausrichtung äußert. (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Nord-LB legt Bilanz vor

Die angeschlagene Norddeutsche Landesbank (Nord-LB) legt ihre Geschäftszahlen vor. Mit Spannung wird erwartet, ob sie sich auch detailliert zu ihrer Neuausrichtung äußert.

Bilanz des Blitzer-Marathons

Wie in mehreren anderen Bundesländern hat die Polizei in Bremen am Mittwoch einen Blitzer-Marathon gestartet. An diesem Donnerstag werden die Ergebnisse bekanntgegeben.

Gewerbeflächen in Bremen

Senat und Wirtschaftsförderung Bremen informieren über die Entwicklung von Gewerbeflächen in den vergangenen vier Jahren.

Kopf des Tages

Er stand vier Jahre lang beim FC Oberneuland im Tor, er war einst der Torwart-Held der afghanischen Nationalmannschaft; er wurde in Kabul geboren und wuchs in Bremen auf. An diesem Donnerstag ist der 33-jährige Mansur Faqiryar einer der Talk-Gäste im Volkshaus – und diskutiert mit Marco Bode vom SV Werder, Peter Warnecke vom BSV und Kristina Vogt von den Linken über: Fußball. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Tipp des Tages

Das von der Gruppe Klan im Oktober 2018 veröffentlichte Debütalbum „Wann hast du Zeit?“ entstand in Zusammenarbeit mit Tim Tautorat, der bereits den LPs von Faber, AnnenMayKantereit oder den Kooks seine musikalische Handschrift gab. Auch live entfalten die kraftvollen Songs der Band eine mitreißende Dynamik. Nach Auftritten auf dem Reeperbahnfestival und einer Headliner-Tour spielten sie im vergangenen Jahr neun Konzerte im Vorprogramm von Bosse. Tickets sind für 16 Euro zuzüglich Gebühren an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter Telefon 35 36 37 und 36 36 36 sowie online unter www.eventim.de und www.nordwest-ticket.de erhältlich: Donnerstag, 4. April, um 20 Uhr im Kioto-Saal, Kulturzentrum Lagerhaus, Schildstraße 12-19